Hollywood chứng kiến cơn địa chấn mang tên “Lilo & Stitch”

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua gồm: 1.“Lilo & Stitch” - 63 triệu USD 2. “Mission: Impossible - The Final Reckoning" - 27,3 triệu USD 3. “Karate Kid: Legends” - 21 triệu USD 4. “Final Destination: Bloodlines” - 10,8 triệu USD 5. “Bring Her Back” - 7,1 triệu USD 6. “Sinners” - 5,2 triệu USD 7. “Thunderbolts” - 4,8 triệu USD 8. “Friendship” - 2,6 triệu USD 9. “The Last Rodeo” - 2,1 triệu USD 10. “j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN: LIVE VIEWING” - 939.173 USD./.