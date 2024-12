Hội thảo khoa học phòng chống ung thư lần thứ 2, tỉnh Thanh Hóa

Chiều 13/12, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội thảo khoa học phòng chống ung thư lần thứ 2, tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bá Cẩn, Quyền Giám đốc Sở Y tế; PGS.TS Nguyễn Lam Hòa, Ủy viên Thường vụ Hội Ung thư Việt Nam; PGS.TS. Trịnh Tuấn Dũng, Chủ tịch Hội GPB - Tế bào học Việt Nam, Uỷ viên Thường vụ Hội Ung thư Việt Nam; cùng các nhà khoa học, lãnh đạo bệnh viện Ung bướu Trung ương và Bệnh viện Ung bướu các tỉnh/thành trong toàn quốc.

ThS.BSCKII Trần Văn Thiết, Ủy viên BCH Hội ung thư Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, phát biểu khai mạc hội thảo.

Ung thư là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu và là gánh nặng lớn không chỉ riêng cho ngành y tế mà còn cho toàn xã hội. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng 19,3 triệu ca mắc mới và hơn 10 triệu ca tử vong do ung thư. Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 182.000 ca mắc mới và hơn 122.000 trường hợp tử vong vì căn bệnh này. Dự báo đến năm 2030, số ca mắc mới ung thư trên toàn cầu sẽ tăng khoảng 40% so với hiện tại. Tại tỉnh Thanh Hóa, mỗi năm có từ 6.000 đến 7.000 bệnh nhân bị ung thư mắc mới, có tới 2.000 đến 3.000 bệnh nhân tử vong do ung thư. Đây là con số đáng báo động.

Sau gần 7 năm thành lập và đi vào hoạt động, đến nay Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá đã có những kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt trong công tác chuyên môn, được chuyển giao nhiều dịch vụ kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến Trung ương. Bệnh viện đã triển khai, thực hiện được trên 8.000 dịch vụ kỹ thuật (tăng gấp gần 30 lần so với 7 năm trước), nhiều dịch vụ kỹ thuật khó đã được thực hiện thường quy như: Phẫu thuật cắt gan, phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang, phẫu thuật cắt dạ dày nội soi, phẫu thuật cắt tuyến giáp qua đường miệng, can thiệp nút mạch u xơ tiền liệt tuyến, nút mạch gan...

Đặc biệt, trong lĩnh vực sinh học phân tử, sau gần một năm triển khai dịch vụ đã có hơn 1.000 lượt bệnh nhân thực hiện đột biến gen. Qua dịch vụ kỹ thuật này đã tạo cơ hội cho bệnh nhân bị ung thư được điều trị khỏi hoàn toàn bằng điều trị đích hoặc cải thiện chất lượng, kéo dài thời gian sống cho người bệnh.

Tuy nhiên, theo thống kê của ngành y tế, hiện nay, có tới hơn 80% bệnh nhân ung thư phát hiện muộn (ở giai đoạn 3-4) nên việc điều trị trở nên khó khăn và tốn kém. Việc tầm soát ung thư vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

TS.BS Nguyễn Bá Cẩn, Quyền Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, phát biểu chào mừng hội thảo.

Phát biểu chào mừng hội thảo, TS.BS Nguyễn Bá Cẩn, Quyền Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết, ngành Y tế Thanh Hóa đã và đang chủ động rà soát, tham mưu cho cấp thẩm quyền để hoàn thiện các quy định, xây dựng các cơ chế, chính sách mới, đề án phát triển y tế có tính đột phá, chuyên sâu, hướng đến mục tiêu đưa y tế Thanh Hóa trở thành một trong 5 trụ cột tăng trưởng; xây dựng Y tế Thanh Hóa trở thành một trong những Trung tâm về dịch vụ y tế kỹ thuật cao của khu vực Bắc Trung Bộ.Để thực hiện mục tiêu đó, ngoài nỗ lực của ngành Y tế, tỉnh Thanh Hóa rất cần sự hỗ trợ của các Bệnh viện tuyến Trung ương, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành...

Hội thảo Khoa học phòng chống ung thư lần thứ 2, tỉnh Thanh Hóa là một trong những sự kiện khoa học rất quan trọng trong năm – góp phần kết nối cho những mục tiêu trên.

Ban Tổ chức tri ân các nhà khoa học, các chuyên gia đã đồng hành cùng sự phát triển của bệnh viện.

PGS.TS Nguyễn Lam Hòa, Ủy viên Thường vụ Hội Ung thư Việt Nam, tham luận tại hội thảo.

TS.BS Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, tham luận tại hội thảo.

Hội thảo khoa học Phòng chống ung thư lần thứ 2 tại Thanh Hóa năm 2024 thu hút sự tham gia của các chuyên gia y tế đầu ngành đến từ Hội Ung thư Việt Nam, các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ, cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị ung thư; chia sẻ kinh nghiệm đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế; đánh giá kết quả phòng chống ung thư và kết quả các xét nghiệm Giải phẫu bệnh – Sinh học phân tử tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá.

Hội thảo là cơ hội hợp tác và kết nối, tạo môi trường để các bệnh viện trong và ngoài tỉnh, các bệnh viện Trung ương và địa phương gặp gỡ, giao lưu, tăng cường hợp tác trong việc phòng chống ung thư, xây dựng các giải pháp hiệu quả hơn trong phát hiện sớm ung thư.

Tô Hà