{title} Tạm dừng lưu thông viên sủi Apiroca-B quảng cáo bổ sung vitamin nhóm B Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa đề nghị tạm dừng việc bán, lưu thông, sử dụng lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe Apiroca-B (số lô SX/BATCH NO: 0335001, ngày sản xuất 26/3/25, hạn dùng 26/3/27), do không đạt kết quả kiểm nghiệm. Tạm dừng lưu thông viên sủi Apiroca-B quảng cáo bổ sung vitamin nhóm B - Ảnh minh họa Theo Cục An toàn thực phẩm, sản phẩm này do Công ty Cổ phần Dược phẩm Apimed (TPHCM) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm, nhà máy Dược Apimed – Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Apimed (ở Đồng Nai cũ, nay là TPHCM) sản xuất. Lô sản phẩm này bị đề nghị tạm dừng lưu thông từ ngày 22/7/2025. Cục An toàn thực phẩm cho biết, lý do cụ thể tạm dừng lưu thông lô sản phẩm này là chất lượng không đạt, kết quả kiểm nghiệm cho thấy, hàm lượng vitamin B2 (Riboflavin natri phosphat) 86,9 mg/viên – không như công bố. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Nhà máy Dược Apimed có trách nhiệm thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục trong thời hạn 7 ngày. “Hàng hóa nêu trên chỉ được phép tiếp tục lưu thông nếu đã thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu và được cơ quan kiểm tra có thông báo hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường”, Cục An toàn thực phẩm cho biết. Apiroca-B là sản phẩm viên nén sủi thuộc nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, được quang cáo có tác dụng bổ sung các vitamin nhóm B, đặc biệt là B2, B6, B12, giúp tăng sức đề kháng, giảm mệt mỏi và hỗ trợ hoạt động thần kinh. Cảnh báo giả mạo Cục An toàn thực phẩm Thời gian gần đây, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế phát hiện trang fanpage mạo danh Cục, có chia sẻ thông tin sai sự thật về việc tuyển dụng một số vị trí việc làm, gây ảnh hưởng đến uy tín cơ quan quản lý nhà nước. Cục An toàn thực phẩm khẳng định, đơn vị chỉ sử dụng duy nhất kênh thông tin chính thức trên Trang Thông tin điện tử của Cục và hiện tại, Cục không tuyển dụng công chức. Hình ảnh các cá nhân đăng trên ảnh đại diện của trang fanpage không phải là công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Cục An toàn thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm đề nghị người dân cảnh giác với các trang fanpage giả mạo. Theo VGP



