Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Đông Bắc Á

Theo thống kê từ Sở Công Thương, giai đoạn 2016 - 2020, giá trị xuất khẩu của tỉnh Thanh Hóa sang thị trường Đông Bắc Á đạt 6.780 triệu USD, chiếm gần 48,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh...

Công ty Xuất khẩu Việt Trang, Cụm công nghiệp, làng nghề thị trấn Nga Sơn (Nga Sơn) đang khẩn trương hoàn thiện đơn hàng xuất khẩu.

Với dân số đông, thu nhập bình quân đầu người ngày một tăng, thị trường Đông Bắc Á với các quốc gia, như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... được đánh giá là một trong những thị trường xuất khẩu truyền thống, tiềm năng cho hàng Việt. Bên cạnh đó, những năm gần đây, nhiều hiệp định thương mại giữa Việt Nam và các nước trong khu vực đã được ký kết, góp phần tháo gỡ các rào cản về thương mại, thuế quan. Nắm bắt xu hướng và tận dụng cơ hội thuận lợi, một số doanh nghiệp trong tỉnh đã, đang tập trung tìm kiếm, kết nối với thị trường Đông Bắc Á, đồng thời nỗ lực xúc tiến các hoạt động thương mại để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này.

Hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, Công ty Xuất khẩu Việt Trang, Cụm công nghiệp làng nghề thị trấn Nga Sơn đã có hơn 20 năm hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp thuộc các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... để sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng phục vụ tâm linh. Bà Trần Thị Việt, giám đốc công ty cho biết: Với nhiều nét tương đồng về văn hóa truyền thống, thị trường các nước Đông Bắc Á luôn ưa chuộng và lựa chọn các mặt hàng tâm linh sản xuất tại Việt Nam. Riêng đối với Công ty Xuất khẩu Việt Trang đã sản xuất, xuất khẩu hàng trăm mặt hàng tâm linh nguyên liệu từ rơm, rạ, cói sang thị trường này. Hằng năm, lượng hàng xuất khẩu sang một số nước Đông Bắc Á chiếm khoảng 17 - 20% sản lượng xuất khẩu của công ty. Năm 2020, do tác động lớn của dịch bệnh COVID-19, hoạt động xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đình trệ nên doanh thu từ xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này chỉ đạt khoảng hơn 3,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo đánh giá của bà Trần Thị Việt, thị trường Đông Bắc Á luôn ổn định về sản lượng, số lượng đơn hàng, các rào cản thương mại không quá khắt khe nhưng là một thị trường khó tính. Hàng hóa đòi hỏi sự tinh tế, bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng. Do đó, nếu các doanh nghiệp trong tỉnh đầu tư về công nghệ, sáng tạo mẫu mã, đáp ứng được các tiêu chuẩn thì việc xuất khẩu sang thị trường này mang lại giá trị kinh tế cao và bền vững.

Có gần 10 năm hợp tác với các đối tác đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy, hải sản, ông Trần Thế Hồng, chủ cơ sở chế biến hải sản Hồng Liên, phường Hải Thanh (thị xã Nghi Sơn), cho biết: Các mặt hàng thủy, hải sản khô của tỉnh Thanh Hóa ngày càng được các đối tác ở thị trường Đông Bắc Á ưa chuộng. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc xuất khẩu hàng hóa gặp khó khăn, song khi hoạt động giao thương từng bước được nối lại, lượng đơn hàng từ các đối tác Trung Quốc với cơ sở tăng 30% so với cùng kỳ. Đồng thời, khách hàng đòi hỏi chất lượng sản phẩm cao hơn. Do đó, cơ sở phải đầu tư thêm hệ thống máy sấy, đẩy nhanh tiến độ sản xuất và thu mua của các cơ sở lân cận mới bảo đảm đủ đơn hàng xuất khẩu. Tính chung cả năm 2020, doanh thu đạt 22 - 24 tỷ đồng, tăng 10 - 15% so với cùng kỳ.

Được đánh giá là thị trường truyền thống, các nước khu vực Đông Bắc Á, có nhiều điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong tỉnh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Theo thống kê từ Sở Công Thương, giai đoạn 2016 - 2020, giá trị xuất khẩu của tỉnh Thanh Hóa sang thị trường Đông Bắc Á đạt 6.780 triệu USD, chiếm gần 48,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh; trong đó, năm 2020 ước đạt 1.978,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 55,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh; với các sản phẩm chủ yếu là hàng dệt may, da giầy, thủy, hải sản, sản phẩm cói, thủ công mỹ nghệ, tinh bột sắn, dăm gỗ, bột cá, dứa đóng hộp... Đại diện Phòng Quản lý xuất nhập khẩu, Sở Công Thương cho biết: Với 6 hiệp định thương mại đã được ký kết, nhiều nhóm sản phẩm hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Đông Bắc Á, như: dệt may, da giầy, thủy, hải sản, sản phẩm cói, tinh bột sắn, dăm gỗ... đang được hưởng ưu đãi thuế quan 0%. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh Thanh Hóa thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số nước ở thị trường Đông Bắc Á đang có xu hướng siết chặt các quy định và nâng cao tiêu chuẩn nhập khẩu, hướng tới các sản phẩm an toàn, chất lượng hơn. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh thiếu thông tin về thị trường, không có đầu mối giao dịch thương mại tập trung, ổn định nên dễ gặp các rủi ro liên quan đến hàng rào kỹ thuật. Do đó, để thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu, đồng thời nâng cao kiến thức về quy định, tiêu chuẩn xuất khẩu cho các doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Đông Bắc Á, mới đây, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị phổ biến thông tin, thúc đẩy xuất khẩu sang khu vực Đông Bắc Á.

Tại hội nghị, bên cạnh việc giới thiệu tiềm năng, thu hút đầu tư các lĩnh vực có lợi thế tại tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo tỉnh khẳng định, trong giai đoạn tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xác định Đông Bắc Á là thị trường xuất khẩu trọng tâm, chiến lược. Vì vậy, ngoài việc tập trung duy trì, mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa và làm sâu sắc hơn quan hệ đối ngoại với chính quyền và các tổ chức, hiệp hội tại khu vực này, các sở, ngành, đơn vị và các địa phương cần ưu tiên các nguồn lực để đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp cận và mở rộng thị trường xuất khẩu tại khu vực Đông Bắc Á.

Bài và ảnh: Lê Hòa