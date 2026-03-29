Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026:

Hội tụ tinh hoa sản phẩm tiêu biểu

Bên lề Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, không gian trưng bày các sản phẩm tiêu biểu thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu và nhà đầu tư. Tại đây, những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được giới thiệu sinh động, phản ánh bước chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh. Cùng với đó là các sản phẩm công nghiệp, du lịch và nông nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm OCOP đặc sắc góp phần quảng bá bản sắc và tiềm năng phát triển của bền vững.

Các sản phẩm công nghệ của Công ty CP Misa ứng dụng công nghệ AI tiên tiến thu hút đại biểu, nhà đầu tư tham quan tìm hiểu.

Sản phẩm công nghệ của VNPT thu hút đông đảo đại biểu tham quan.

Các sản phẩm công nghệ phục vụ công tác hành chính công của Mobifone.

Đại biểu trải nghiệm các sản phẩm du lịch của Thanh Hóa.

Các sản phẩm tiêu biểu của Tập đoàn Đại Dũng trưng bày tại hội nghị.

Các sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa thu hút đại biểu, nhà đầu tư tham quan, tìm hiểu.

Các sản phẩm nông nghiệp, OCOP tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa.

Nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu về các cụm công nghiệp và khu công nghiệp, đô thị đang thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản tham quan, tìm hiểu các khu công nghiệp, đô thị đang thu hút đầu tư.

Các khu trưng bày thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham quan, tìm hiểu.

Tại sự kiện, tỉnh Thanh Hóa giới thiệu tổng thể tiềm năng, lợi thế của các cụm công nghiệp, khu công nghiệp và đô thị đang thu hút đầu tư. Những thông tin này góp phần mở ra cơ hội hợp tác, kết nối, đồng thời khẳng định vị thế của Thanh Hóa như một điểm đến hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nhóm Phóng viên