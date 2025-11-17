Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Sáng 17/11, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh); Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, (PCTNLPTC), nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCTNLPTC nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Văn Dũng, Phó ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 166 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến trình bày báo cáo.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhất là từ khi thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh (6/2022) đến nay, công tác PCTNLPTC được đẩy mạnh toàn diện, bài bản và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị về PCTNLPTC được nâng lên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh và các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc quán triệt, triển khai đồng bộ, thông suốt từ tỉnh đến các chi bộ những chủ trương, quy định của Trung ương, kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương và của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương. Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không TNLPTC được quan tâm chú trọng, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Công tác tham gia xây dựng pháp luật được quan tâm, đã kịp thời kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật; tích cực, chủ động trong việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương để PCTNLPTC. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngửa TNLPTC được triển khai đồng bộ, thường xuyên và đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng nhằm kiềm chế, ngăn chặn TNLPTC từ sớm, từ xa.

Công tác phát hiện, xử lý TNLPTC được chỉ đạo quyết liệt hiệu quả, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong đấu tranh PCTNLPTC. Công tác phòng, chống lãng phí, nhất là rà soát, xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí được quan tâm đẩy mạnh. Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân trong PCTNLPTC ngày càng phát huy hiệu quả, thiết thực. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTNLPTC được quan tâm thường xuyên. Hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh đã đi vào nền nếp, phát huy vai trò chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác PCTNLPTC ở địa phương.

Kết quả công tác PCTNLPTC góp phần tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, nhất là từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ kết quả công tác nhiệm kỳ qua, trên cơ sở đánh giá những bài học kinh nghiệm và phân tích những vấn đề đặt ra cho công tác PCTNLPTC; trước bối cảnh tình hình mới của đất nước, đòi hỏi công tác PCTNLPTC phải kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về PCTNLPTC trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của Nhân dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp chính trị tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự trong đấu tranh PCTNLPTC; tăng cường kiểm soát chặt chẽ quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn để PCTNLPTC. Coi PCTNLPTC là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời đề ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả PCTNLPTC .

Đại biểu thảo luận tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đạt được trong thời gian qua, trong đó nêu lên: Vai trò của Công an tỉnh Thanh Hóa trong đấu tranh, phát hiện và xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2020-2025 và đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTNLPTC nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTNLPTC nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương ghi nhận tinh thần vào cuộc nghiêm túc của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh và các cơ quan trong khối nội chính tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong công tác PCTNLPTC. Các vụ việc được phát hiện, xử lý ngày càng kịp thời, bài bản và không còn tâm lý né tránh, nể nang.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương khẳng định: Trong bối cảnh nhiệm vụ mới nặng nề hơn, yêu cầu PCTNLPTC phải tiếp tục được đẩy mạnh với tinh thần “không ngừng, không nghỉ”. Mọi hành vi vi phạm dù ở cấp nào cũng phải được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương phải trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong điều hành của toàn hệ thống.

Đồng chí Đặng Văn Dũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt sâu sắc và kiên định thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng về PCTNLPTC trong giai đoạn mới; xây dựng văn hóa liêm chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ, đặc biệt ở những lĩnh vực nhạy cảm như: đầu tư công, đất đai, tài chính - ngân sách, đấu thầu, đấu giá tài sản công. Đồng thời nhấn mạnh: Công tác phòng, chống lãng phí phải được đặt ngang tầm với phòng, chống tham nhũng, bởi lãng phí kéo dài sẽ bào mòn nguồn lực phát triển. Vì vậy, cần rà soát triệt để các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả, thất thoát, lãng phí.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy cần phối hợp với các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát của HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân. Đây là kênh quan trọng để phòng ngừa từ sớm, từ xa các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Đặng Văn Dũng tin tưởng rằng với sự lãnh đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Thanh Hóa sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Nguyễn Doãn Anh ghi nhận và biểu dương Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cấp, các ngành, địa phương trong thời gian qua đã thực hiện tốt các nhiệm vụ về PCTNLPTC. Đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nêu lên một số vụ việc chưa được tập trung giải quyết.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị. Cùng với đó, cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về lãnh đạo công tác PCTNLPTC trong tình hình mới. Đồng thời cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTNLPTC; các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC .

Thực hiện nhất quán quan điểm đấu tranh PCTNLPTC “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, gắn công tác PCTNLPTC với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; PCTNLPTC chuyển trọng tâm từ phát hiện, xử lý sang chủ động phòng ngừa, nhận diện, cảnh báo sớm nguy cơ vi phạm; đẩy mạnh công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, đất đai, đầu tư công. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, tập trung vào việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, người có chức vụ, quyền hạn; kiên quyết không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thực sự liêm chính, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân.

Minh Hiếu