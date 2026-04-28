Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chiều 28/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giữa Thiếu tướng Vũ Văn Tùng và Đại tá Đinh Bạt Văn.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 tặng hoa chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng và Đại tá Đinh Bạt Văn nhận nhiệm vụ mới.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Quân khu 4 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, tỉnh Nghệ An và Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; điều động, bổ nhiệm Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi nghe thông qua biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng và Đại tá Đinh Bạt Văn đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện trong suốt quá trình công tác; đồng thời khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4, đề nghị Đại tá Đinh Bạt Văn tiếp tục phát huy phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong thời gian tới, Chính ủy Quân khu 4 bày tỏ tin tưởng: với bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm công tác, Đại tá Đinh Bạt Văn sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và Chính uỷ Quân khu 4, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng và Đại tá Đinh Bạt Văn đã ký biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Minh Hiếu