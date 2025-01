Học sinh Thanh Hóa sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ từ ngày 22/1 dương lịch

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa, học sinh và trẻ mầm non thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ thứ Tư, ngày 22/1/2025 dương lịch (tức ngày 23 tháng Chạp năm Giáp Thìn). Kỳ nghỉ kéo dài đến hết Chủ nhật ngày 2/2/2025 dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) và trở lại học tập vào thứ Hai, ngày 3/2/2025 (mùng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục được nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 từ thứ Bảy ngày 25/1/2025 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết Chủ nhật ngày 2/2/2025 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ tết âm lịch và 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Ngành Giáo dục Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc và bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc việc phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học dịp nghỉ Tết. Phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương để có phương án bảo vệ an ninh, trật tự, công tác phòng, chống hỏa hoạn... đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục tham gia tích cực cùng với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhà giáo lão thành. Căn cứ vào điều kiện thực tế, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, trợ giúp đối với cán bộ, giáo viên, học sinh thuộc diện chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Ngành giáo dục cũng yêu cầu các đơn vị, nhà trường phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích, phòng tránh các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trên không gian mạng; thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; không chơi cờ bạc và các tệ nạn xã hội; không thực hiện vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ các loại hoặc chơi các trò chơi nguy hiểm khác.

Tổ chức ký cam kết giữa nhà trường với cha mẹ học sinh về việc thực hiện đón Tết an toàn, thiết thực như: Không giao mô tô, xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông; tuyên truyền, giáo dục cho học sinh khi điều khiển “Phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện” phải đội mũ bảo hiểm...; quản lý, giám sát, giáo dục con em không vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ; không uống rượu, bia, hút thuốc lá, chơi các trò chơi có tính chất cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào...

Ngành Giáo dục yêu cầu các đơn vị, trường học tăng cường công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực; không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn đi thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị cấp dưới; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không tham gia các hoạt động mê tín; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công (trừ việc tham gia với danh nghĩa cá nhân); không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi... Thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm; không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia.

Khi có tình huống đột xuất, sự cố bất ngờ, phải báo cáo kịp thời với chính quyền địa phương sở tại và về Sở GD&ĐT để có phương án giải quyết.

Sau kì nghỉ Tết, các đơn vị, trường học khẩn trương giải quyết, xử lý công việc, không để chậm trễ gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan đơn vị; tập trung chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng sống cho học sinh; duy trì có nền nếp các hoạt động giáo dục, hoạt động dạy và học trong các cơ sở giáo dục; tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây - Xuân Ất Tỵ và trồng rừng năm 2025 nhằm hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong toàn ngành.

