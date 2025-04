Hoãn phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương và đồng phạm

Phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, Trần Văn Công và 10 đồng phạm liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai xảy ra tại xã Quảng Chính đã không diễn ra vào sáng 15/4 theo kế hoạch, do nguyên nhân khách quan.

Khu vực xảy ra sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Quảng Chính (Quảng Xương). ảnh H.L

Sáng 15/4, Thẩm phán Lê Thanh Hùng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh cho biết, phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Công, cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương và 10 bị cáo liên quan đến sai phạm về quản lý đất đai xảy ra tại xã Quảng Chính đã tạm hoãn do một trong số bị cáo ốm nặng, có đơn xin hoãn phiên xét xử. Theo kế hoạch thì phiên tòa này được diễn ra từ sáng ngày 15/4.

Cụ thể, bị cáo Hoàng Văn Long, cựu Chủ tịch UBND xã Quảng Yên sức khỏe không bảo đảm. Bị cáo và luật sư đã có đơn xin hoãn phiên xét xử và được Tòa án Nhân dân tỉnh chấp nhận.

Thời điểm xảy ra sai phạm, bị cáo Long giữ chức Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, kiêm Giám đốc Văn phòng đăng lý đất đai huyện Quảng Xương. Hiện tại, bị cáo Long đang thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý đất đai xảy ra tại xã Quảng Chính (Quảng Xương), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án và khởi tố 11 bị can. Trong đó, cựu Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Công cùng 6 bị can khác bị bắt tạm giam. Các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã hoàn thành cáo trạng, truy tố ra trước Tòa án Nhân dân tỉnh để xét xử 11 bị can này. Trong đó, 10 bị can bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3, điều 356; 1 bị can bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng” theo điểm c, khoản 3, điều 360 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, quá trình thực hiện chủ trương xét hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất giao không đúng thẩm quyền năm 1993 tại thôn Ngọc Diêm 1, xã Quảng Chính, trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2022, các cá nhân gồm: Trần Văn Công, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Đình Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện; Chu Đức Khương, Mã Văn Thanh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Hoàng Văn Long, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Mai Ngọc Tứ, Lê Đình Khoa, Chủ tịch UBND xã Quảng Chính; Lê Quang Trung, Nguyễn Văn Truyền, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Chính; Nguyễn Văn Luyện, cán bộ địa chính xã Quảng Chính đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ của mình ban hành chủ trương trái pháp luật làm căn cứ đưa thêm cả phần diện tích đất có chiều dài 7m không thuộc đất giao trái thẩm quyền để lập hồ sơ xét hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 92 hộ dân.

Hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền trên 11,3 tỷ đồng.

Đỗ Đức