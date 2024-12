Hỗ trợ những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

Huyện Triệu Sơn đang quản lý 211 người trong diện chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ), trong đó có 144 người ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Để có được kết quả trên, huyện Triệu Sơn luôn xác định công tác THNCĐ đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá trở về địa phương là hoạt động có ý nghĩa chính trị, pháp luật, xã hội mang tính nhân văn sâu sắc nên đã có nhiều giải pháp thiết thực giúp người chấp hành xong án phạt tù về địa phương sớm hòa nhập cộng đồng.

Công an xã Đồng Tiến (Triệu Sơn) thường xuyên kiểm tra các mắt camera để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Thiếu tá Lê Xuân Long, Trưởng Công an xã Đồng Lợi, cho biết: Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn xã Đồng Lợi có 14 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương THNCĐ. Xuất phát từ thực tế, người chấp hành xong án phạt tù về địa phương sinh sống gặp nhiều khó khăn do rào cản tâm lý mặc cảm, tự ti, bên cạnh đó nhiều người xung quanh họ có thái độ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử; phần lớn họ trở về không có công việc làm ổn định... Đây là những khó khăn trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù THNCĐ.

Là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu cho UBND cấp xã thực hiện các biện pháp bảo đảm THNCĐ, lực lượng công an xã đã tham mưu, chủ công đề xuất với đảng ủy, UBND xã xây dựng mô hình “Chung tay giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù THNCĐ” nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể xã hội, doanh nghiệp và quần chúng Nhân dân cùng chung tay giúp người lầm lỗi xóa bỏ mặc cảm, tự ti, tạo công ăn việc làm cho những người thi hành án hình sự tại cộng đồng có điều kiện, khả năng THNCĐ, ổn định cuộc sống. Đến nay, trên địa bàn xã đã có 3 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương được Công ty Xây dựng Đức Huy đóng trên địa bàn xã nhận vào làm với mức thu nhập từ 6 - 10 triệu đồng.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, không chỉ xã Đồng Lợi xây dựng được mô hình THNCĐ mà trên địa bàn huyện Triệu Sơn còn 2 mô hình THNCĐ nữa, đó là mô hình “Công ty tạo việc làm cho người được phục hồi quyền công dân, THNCĐ” tại Công ty Triệu Thái Sơn, xã Dân Lực; mô hình “Chung tay giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù THNCĐ” tại thị trấn Nưa...

Đại úy Lê Xuân Mười, Phó đội trưởng Đội tham mưu Công an huyện Triệu Sơn, cho biết: Các mô hình đã có sự vào cuộc chỉ đạo của lãnh đạo UBND cấp xã, phát huy tốt vai trò của các ban, ngành và các tổ chức thành viên của MTTQ cấp xã trong công tác THNCĐ, phục vụ đắc lực cho công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù THNCĐ, phòng chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Từ các mô hình trên đã tạo việc làm cho nhiều người chấp hành xong án phạt tù có thu nhập ổn định, cải thiện đời sống.

Ngoài xây dựng các mô hình THNCĐ, Công an huyện Triệu Sơn cũng luôn xác định lấy công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tầng lớp Nhân dân trong việc tạo điều kiện giúp đỡ để người chấp hành xong án phạt tù về địa phương sớm ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm cũng rất quan trọng. Vì vậy, năm 2024, Công an huyện đã phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban MTTQ cùng các đơn vị có liên quan vận động đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời, thường xuyên lồng ghép các kiến thức pháp luật về THNCĐ thông qua các hội nghị, sinh hoạt, hội thi... ở các khu dân cư; tuyên truyền được 348 buổi trên hệ thống truyền thanh xã, thị trấn, với 387 lượt người THNCĐ tham gia; in 130 băng rôn tuyên truyền phát động toàn dân tham gia công tác THNCĐ, treo ở nơi công cộng và địa bàn đông dân cư... Thông qua công tác tuyên truyền lồng ghép với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ giúp nâng cao nhận thức của người dân về các chính sách tái hòa nhập, mà còn tạo ra một môi trường xã hội chào đón và hỗ trợ những người có quá khứ khó khăn trở lại cuộc sống bình thường.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng công an cấp xã đã kịp thời rà soát, lập danh sách những người chấp hành xong án phạt tù đủ điều kiện gửi Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện để triển khai cho vay vốn để sản xuất, kinh doanh, cải thiện kinh tế hộ gia đình, ổn định cuộc sống. Từ tháng 9/2023 đến tháng 9/2024, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải quyết cho 11 trường hợp vay vốn với tổng số tiền được vay 1 tỷ 100 triệu đồng.

Công an huyện, công an các xã, thị trấn còn thường xuyên đến thăm, động viên, khích lệ người từng lầm lỗi nỗ lực vươn lên làm lại cuộc đời, chấp hành tốt chính sách pháp luật và định hướng nghề nghiệp phù hợp. Bằng nghị lực, niềm tin, đã có nhiều người từng lầm lỗi trở thành công dân tốt, góp phần xây dựng gia đình và xã hội.

“Có thể khẳng định công tác giúp đỡ người lầm lỡ THNCĐ đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho cả cá nhân và xã hội. Nó không chỉ giúp giảm tỷ lệ tái phạm và cải thiện an ninh trật tự mà còn tạo ra một môi trường xã hội công bằng, bao dung và phát triển bền vững. Việc tiếp tục phát triển các mô hình và chương trình hỗ trợ tái hòa nhập là cần thiết để xây dựng một cộng đồng vững mạnh và nhân văn hơn” - Đại úy Lê Xuân Mười nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Ngân Hà