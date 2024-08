Hiểu đúng để đưa trẻ đi làm thẻ căn cước

Nhiều phụ huynh chưa hiểu đầy đủ về quy định cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi, cho rằng việc làm thẻ căn cước là bắt buộc, phải hoàn thành trước thời điểm đầu năm học mới nên “đổ xô” đến các điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước. Từ đó, dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ tại các điểm cấp căn cước trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Trẻ em làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước Công an TP Thanh Hoá.

Cao điểm cấp thẻ căn cước cho học sinh

Đến từ hơn 7h sáng để xếp hàng chờ đợi cho hai con làm thẻ căn cước, anh Nguyễn Văn Nam, phường Quảng Cát (TP Thanh Hóa) cho biết: “Thấy nhà trường, giáo viên thông báo cho các con đi làm thẻ căn cước nên tôi tranh thủ đưa hai con đến làm ngay. Chạy qua, chạy lại hai điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước là Công an TP Thanh Hoá và Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, chỗ nào cũng đông. Vì vậy, tôi cố gắng xếp hàng đợi đến lượt tại điểm Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Các cháu có thẻ sớm sẽ tiện cho nhiều việc sau này”.

Chị Nguyễn Thị Oanh, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) cũng đưa hai con đến điểm thu nhận hồ sơ tại Công an TP Thanh Hoá để làm thẻ căn cước. Chị Oanh chia sẻ: "Sau khi nhận thông báo của nhà trường về việc làm căn cước cho học sinh, tôi thấy đây là một trong những chủ trương thiết thực, gắn với nhu cầu thực tiễn. Các con có thẻ căn cước sẽ tiện lợi hơn, giảm bớt việc phải mang các loại giấy tờ khi đi làm hồ sơ, đi du lịch. Ở điểm làm căn cước cũng khá đông đúc, phải chờ đợi lâu, song cán bộ ở đây rất nhiệt tình hướng dẫn. Phụ huynh khi đưa con đi làm thẻ căn cước chỉ cần nhớ mã số định danh của con, số căn cước công dân của bố hoặc mẹ".

Điều 19 Luật Căn cước năm 2023 quy định: “Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước; Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu”. Như vậy, theo quy định nêu trên, trẻ em dưới 14 tuổi không bắt buộc làm thẻ căn cước từ ngày 1/7/2024 mà chỉ thực hiện khi có nhu cầu.

Triển khai Luật Căn cước 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024), từ ngày 5/8 đến ngày 4/9/2024, Công an tỉnh Thanh Hoá mở đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Bám sát chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố đang tập trung lực lượng, phương tiện để triển khai cấp thẻ căn cước cho công dân bảo đảm đúng quy định và tiến độ đề ra.

Tại TP Thanh Hoá, Công an TP Thanh Hóa đã mở đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Đối tượng được chú trọng thu nhận hồ sơ trong đợt này là công dân dưới 14 tuổi và công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp căn cước.

Theo khảo sát bước đầu của cơ quan chức năng, trên địa bàn TP Thanh Hoá có khoảng 100.000 trẻ dưới 14 tuổi. Các nhà trường trên địa bàn TP Thanh Hoá rất tích cực trong việc phối hợp với Công an các phường, xã để tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh đến điểm thu nhận làm thẻ căn cước cho học sinh.

Sau khi khai hồ sơ, trẻ sẽ được thu nhận thông tin sinh trắc vân tay, mống mắt, ảnh khuôn mặt. Thu thập dữ liệu mống mắt là điểm mới của Luật Căn cước 2023. Trẻ sẽ nhìn qua thiết bị quét mống mắt khoảng 3 giây để lấy dữ liệu.

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng, việc làm thẻ căn cước là bắt buộc, phải hoàn thành trước thời điểm đầu năm học mới để bổ sung hồ sơ học sinh. Do chưa hiểu đầy đủ các quy định về cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi nên nhiều phụ huynh “đổ xô” đưa con đến các điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ, phải chờ đợi lâu trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Không để quá tải cục bộ

Ông Dương Minh Anh, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hóa cho biết: "TP Thanh Hóa có lượng học sinh đông, phụ huynh bận rộn công việc nên thường tập trung đến địa điểm làm căn cước vào cuối buổi sáng, cuối buổi chiều hoặc vào những ngày nghỉ cuối tuần nên đôi lúc dẫn đến tình trạng quá tải. Vì vậy, mong phụ huynh hết sức thông cảm, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho lực lượng chức năng làm thẻ căn cước cho học sinh".

Liên quan đến việc làm thẻ căn cước cho học sinh trước khi bước vào năm học mới, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hóa khẳng định, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố không có bất kỳ văn bản nào yêu cầu học sinh phải hoàn thành việc làm thẻ căn cước trước ngày khai giảng năm học mới 2024-2025. Việc làm thẻ căn cước là một quá trình mà tất cả các bên cố gắng sắp xếp triển khai đồng bộ để học sinh có thẻ căn cước, đáp ứng chủ trương của Nhà nước.

Cán bộ Công an TP Thanh Hoá thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho người dân.

Trao đổi thông tin về đợt cao điểm thu nhập hồ sơ cấp thẻ căn cước trên địa bàn TP Thanh Hoá, Thượng tá Lê Xuân Dũng, Phó trưởng Công an thành phố cho biết: “TP Thanh Hóa là một trong những địa phương có số lượng trẻ dưới 14 tuổi đông, quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, nhất định có thời điểm xảy ra tình trạng quá tải cục bộ do nhu cầu thực tế của người dân rất lớn”.

Để khắc phục tình trạng trên, phục vụ tốt nhất cho công dân trên địa bàn, Công an TP Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp như chia thời gian thực hiện làm 3 ca/ngày (từ 7h-12h; 13h30-17h; 17h-22h) từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; riêng thứ 7 và chủ nhật tổ chức đi thu nhận lưu động tại các phường, xã trên địa bàn. Bên cạnh đó, công an thành phố chỉ đạo Công an các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cha, mẹ, người giám hộ của trẻ từ 0-6 tuổi trên địa bàn thực hiện đăng ký cấp căn cước qua cổng dịch vụ công để giảm tải tại các điểm thu nhận hồ sơ. Công an thành phố sẽ trang bị thêm máy móc, phương tiện, huy động cán bộ, chiến sĩ để tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước tại nhiều điểm khác nhau trên địa bàn thành phố để việc triển khai làm thẻ căn cước đạt kết quả cao nhất.

Việt Hương - Đình Giang