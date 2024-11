HĐND huyện Thọ Xuân tổ chức kỳ họp chuyên đề quyết định một số nội dung quan trọng

Sáng 9/11, HĐND huyện Thọ Xuân tổ chức kỳ họp thứ 15 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, xem xét và cho ý kiến các tờ trình, dự thảo Nghị quyết gồm: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do huyện quản lý (đợt 11). Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024 do huyện quản lý (đợt 4). Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn NSNN giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 2) và năm 2024 do huyện quản lý thực hiện đầu tư dự án ở các xã, thị trấn đáp ứng tiêu chuẩn hạ tầng phường (dự án theo cơ chế đặc thù của huyện). Chủ trương đầu tư dự án đường giao thông ngoài hàng rào cụm công nghiệp Thọ Minh. Chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng, cải tạo tuyến đường kết nối 3 xã Xuân Minh - Xuân Lập - Phú Xuân. Chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bãi sông Chu, bảo vệ khu dân cư xã Thọ Xương và bảo vệ an toàn cầu Lam Kinh (cầu đường mòn Hồ Chí Minh. Chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Mũ Cao, thị trấn Lam Sơn. Chủ trương đầu tư dự án khu dân cư mới phía Bắc đường đi Trung tâm hành chính mới của huyện, xã Xuân Hưng. Chủ trương đầu tư dự án khu dân cư mới phía Nam đường đi Trung tâm hành chính mới của huyện, xã Xuân Hưng. Các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thọ Xuân Lê Đình Hải phát biểu tại kỳ họp.

Kỳ họp cũng đã nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện đối với các dự thảo Nghị quyết UBND huyện trình kỳ họp.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp thứ 15 HĐND huyện Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu HĐND huyện phát huy tinh thần, trách nhiệm, thảo luận đóng góp ý kiến trực tiếp vào nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện Thọ Xuân đã biểu quyết thống nhất cao thông qua các tờ trình, nghị quyết, góp phần vào sự phát triển của huyện trong giai đoạn tới.

Đỗ Duy Nhã (CTV)