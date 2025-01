Hàn Quốc phát triển hệ thống đánh chặn Iron Dome bản địa

Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc thông báo, ngày 20/1 nước này đã chính thức bắt đầu phát triển hệ thống đánh chặn trong nước tương tự như Iron Dome của Israel để tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa pháo binh của Triều Tiên.

Hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel (Ảnh: THX/TTXVN)

Iron Dome là hệ thống phòng thủ sử dụng radar để phát hiện các tên lửa tầm ngắn đang bay tới. Khi phát hiện tên lửa, radar sẽ xác định xem mục tiêu có đe dọa đến các khu vực đông dân hay không. Nếu có, hệ thống sẽ phóng tên lửa để tiêu diệt. Trong trường hợp tên lửa bay về khu vực không có người hoặc hướng ra biển, hệ thống sẽ để tên lửa tự rơi, nhằm tiết kiệm chi phí.

Chính phủ có kế hoạch chi 479,8 tỷ won (329 triệu USD) cho đến năm 2028 để phát triển hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm thấp (LAMD) được thiết kế để đồng thời đánh chặn các quả đạn pháo đang bay tới.

Hàn Quốc đã tìm cách tăng cường năng lực phòng không tại Seoul vì Triều Tiên có nhiều khẩu pháo tầm xa được bố trí trong phạm vi bao phủ của khu vực thủ đô rộng lớn hơn - nơi sinh sống của một nửa trong số 51 triệu dân của đất nước.

DAPA cho biết hệ thống trên sẽ giúp bảo vệ các cơ sở quân sự quan trọng trước các mối đe dọa pháo binh của Triều Tiên và cơ quan này sẽ thúc đẩy việc triển khai sớm hệ thống trong nước. Theo DAPA, dự án sẽ có sự tham gia của Cơ quan Phát triển Quốc phòng do nhà nước điều hành và các công ty quốc phòng, chẳng hạn như LIG Nex1 Co., Hanwha Aerospace Co. và Hanwha Systems Co./.

Theo TTXVN