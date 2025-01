Hàn Quốc chìm trong đợt lạnh kỷ lục, nhiệt độ vùng núi xuống dưới âm 20 độ C

Theo hãng tin Yonhap, ngày 9/1, thời tiết lạnh nhất trong mùa Đông năm nay đang bao phủ Hàn Quốc. Nhiệt độ giảm xuống dưới âm 10 độ C ở thủ đô Seoul và các khu vực phía Bắc đất nước.

Tuyết phủ trắng xóa tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết tính đến sáng cùng ngày, nhiệt độ thấp nhất ở Seoul là âm 10,2 độ C và chỉ số nhiệt thấp nhất tính trung bình trên cả nước là âm 16,7 độ C.

KMA nhấn mạnh nhiệt độ giảm xuống dưới âm 20 độ C ở một số vùng núi của Gangwon. Trong khi đó, ở khu vực trung tâm, khu vực phía Đông của tỉnh Bắc Jeolla và vùng phía Bắc của tỉnh Bắc Gyeongsang, nhiệt độ dao động từ âm 15 độ C đến âm 10 độ C.

Ở các khu vực còn lại của đất nước, nhiệt độ giảm xuống âm 5 độ C. Thậm chí nhiệt độ đo được tại thành phố Busan còn xuống tới âm 4,7 độ C.

KMA cho biết thêm nhiều nơi tại Hàn Quốc đã ghi nhận nhiệt độ thấp nhất trong mùa Đông năm nay. Có khả năng đợt lạnh này sẽ duy trì trong một vài ngày tới.

Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày 9/1 dao động từ 3-11 độ C và hầu hết các vùng trên cả nước đều có nhiệt độ dưới 0 độ C cả ngày.

Các tỉnh Nam Chungcheong và Jeolla, cũng như các vùng núi của đảo Jeju có thể sẽ có tuyết rơi trong ngày thứ tư liên tiếp. Tại một số điểm, dự báo lượng tuyết rơi lên tới 5cm mỗi giờ./.

Theo TTXVN