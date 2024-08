Góp sức ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch AIDS

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, lũy tích đến nay, trên địa bàn huyện có 425 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó số bệnh nhân lũy tích quản lý được 307, số bệnh nhân AIDS tử vong 130, số bệnh nhân còn sống quản lý được và đang điều trị thuốc kháng vi-rút HIV (ARV) 177.

Bệnh nhân uống Methadone tại Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương.

Nhằm thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ nhiễm mới HIV ở mức thấp nhất, giảm tử vong do HIV/AIDS gây ra, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cách nhận biết, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, lợi ích của việc điều trị ARV, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP), điều trị sau phơi nhiễm HIV (PrEP) và điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone... Qua đó đã nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng trong công tác phòng chống AIDS, giúp người dân hiểu rõ hơn về tác hại, đường lây truyền chủ yếu, nhóm đối tượng có nguy cơ cao và áp dụng các biện pháp phòng, chống hiệu quả. Đồng thời, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình và xã hội với người nhiễm và trách nhiệm của người nhiễm với gia đình và xã hội, không kỳ thị, phân biệt đối xử với người bị nhiễm và cùng với các cấp, các ngành tích cực chung tay, góp sức cùng cộng đồng ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch AIDS.

Nhằm mở rộng, đổi mới các biện pháp can thiệp, giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, huyện đã tập trung triển khai các can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV cho các nhóm có nguy cơ cao. Các mô hình cung cấp bao cao su và bơm kim tiêm miễn phí được đa dạng hóa phù hợp với nhu cầu của người sử dụng; đẩy mạnh việc phát miễn phí qua tuyên truyền viên đồng đẳng, cộng tác viên, cơ sở tư vấn xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS được đẩy mạnh. Cán bộ chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS, đồng đẳng viên, cộng tác viên, tình nguyện viên tại các tuyến được nâng cao năng lực thông qua tập huấn, đào tạo và đào tạo lại về các can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV với các thông điệp truyền thông và chiến lược can thiệp mới, các kỹ năng tiếp cận, truyền thông, giới thiệu chuyển gửi khách hàng tiếp cận dịch vụ y tế. Duy trì tốt việc thu dung và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện tại cơ sở điều trị Methadone thuộc trung tâm với 68 bệnh nhân đang điều trị; tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ điều trị, chấp hành quy định điều trị đạt trên 90%. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động của phòng khám, tư vấn, cấp thuốc điều trị ARV, các bệnh nhân sau khi được cấp thuốc điều trị tất cả đều có sức khỏe tốt.

Với sự vào cuộc của các ban, ngành trên địa bàn huyện, sự triển khai mạnh mẽ và đồng loạt các hoạt động can thiệp và giảm tác hại, 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn huyện phát hiện 2 ca nhiễm HIV mới, giảm so với cùng kỳ, không có người tử vong do AIDS.

Bài và ảnh: Hà phương