Giọng ca jazz tiên phong tại Việt Nam tự sự cùng âm nhạc Trịnh Công Sơn

Quỳnh Phạm ra mắt album này vì bản thân là người đã theo nghề lâu năm và cũng để chứng minh rằng jazz không khó nghe, qua đó mang jazz đến gần với công chúng hơn.

Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long làm đạo diễn cho 5 MV nhạc Trịnh của ca sỹ Quỳnh Phạm. (Ảnh: Hanoi Blue Notes)

Sau nhiều năm ấp ủ, nữ ca sỹ Quỳnh Phạm - giọng jazz tiên phong của Việt Nam đã phát hành album đầu tiên trong sự nghiệp mang tên “Rồi như đá ngây ngô.”

Chị ra mắt album ngày 15/12 bằng một mini show tại Hà Nội đồng thời phát hành sản phẩm này trên hơn 200 nền tảng nhạc số trên toàn thế giới.

Ca sỹ Quỳnh Phạm the đuổi nhạc jazz từ những năm 2000 và gắn bó với câu lạc bộ Bình Minh của nghệ sỹ Quyền Văn Minh suốt 10 năm (từ 2004-2014). Sau gần 25 năm theo đuổi dòng nhạc jazz, Quỳnh Phạm ra mắt album đầu tay với 5 ca khúc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn: “Ướt mi,” “Tôi ru em ngủ,” “Cuối cùng cho một tình yêu,” “Hãy yêu nhau đi,” “Rồi như đá ngây ngô.”

Mini show của Quỳnh Phạm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ngày 15/12. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Nữ ca sỹ mong muốn vừa có thể giữ được chất riêng của nhạc Trịnh, vừa giúp người nghe cảm nhận được nét tươi mới của cô. Quỳnh Phạm luôn tâm niệm, một sản phẩm âm nhạc sẽ luôn có người yêu thích hoặc không, sẽ luôn có những ý kiến trái chiều xoay quanh việc làm mới nhạc Trịnh. Điều quan trọng là người nghệ sỹ như cô vẫn luôn đặt toàn bộ tâm huyết, cái “tâm” trong nghề để đưa đến khán giả sản phẩm chỉn chu nhất.

“Quá trình làm album kéo dài khoảng một năm, từ khâu chọn bài cần cân nhắc kỹ lưỡng vì không phải bài hát nào nhạc Trịnh chuyển sang jazz cũng hay. Hát nhạc Trịnh theo phong cách jazz không đơn giản. Đây mới là thời điểm tôi đủ chín trong nghề, mới thực sự hiểu được ý nghĩa ca từ nhạc Trịnh để thể hiện các bài hát trọn vẹn nhất,” ca sỹ Quỳnh Phạm chia sẻ.

Nghệ sỹ Quỳnh Phạm đã có gần 25 năm theo đuổi dòng nhạc jazz. (Ảnh: NVCC)

Gia đình nhạc sỹ Trịnh Công Sơn rất đón nhận và ủng hộ cô làm mới nhạc Trịnh, không lấy tiền tác quyền 5 ca khúc cô thể hiện trong album. Trong khi đó, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long nhận làm đạo diễn tất cả 5 MV cho Quỳnh Phạm mà không lấy chi phí.

Theo nhà báo Trương Uyên Ly, Giám đốc Hanoi Grapevine, khán giả thường xuyên lui tới Bình Minh Jazz Club những năm 2000 hẳn còn nhớ giọng ca Quỳnh Phạm, “cân” được nhiều ca khúc jazz kinh điển: “Phố nghèo” (Trần Tiến), “Hát theo người đi trên phố” (Anh Quân), “Gửi người em gái” (Đoàn Chuẩn) hay những ca khúc jazz thế giới: “Somewhere over the rainbow,” “Willow weep for me,” “Summertime,” “Fly me to the moon” ...

Với 5 ca khúc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn theo phong cách jazz, nhà báo Trương Uyên Ly cho rằng Quỳnh Phạm vừa có chút phóng khoáng vừa có chút tự sự, trong không khí lắng đọng đến từ những trải nghiệm cuộc đời.

“Trên nền nhạc tối giản và có chút vintage, giọng ca của Quỳnh Phạm, của người đàn bà kể chuyện cất lên, thong thả nhâm nhi những gửi gắm nghệ thuật và trải nghiệm cuộc đời của người hát trong ánh nến vàng hồng, cùng chiêm nghiệm, cùng trân trọng tình yêu và cuộc đời,” nhà báo Trương Uyên Ly chia sẻ.

Nghệ sỹ jazz Dattie Do cho rằng ca sỹ Quỳnh Phạm ghi dấu ấn trong lòng khán giả thông qua khả năng truyền tải cảm xúc một cách tự nhiên và gần gũi. Giọng hát của chị mang âm sắc quyến rũ của một người phụ nữ từng trải với tông soprano nữ cao ấm áp cùng những nốt hát lên cao chắc khỏe, gây ấn tượng mạnh./.

Theo TTXVN