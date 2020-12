Công nhận 9 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 2020

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành quyết định công nhận 9 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm 2020.

Cụ thể, gồm các trường: Trường mầm non Thọ Lộc, Xuân Phong, Xuân Tín (huyện Thọ Xuân); Trường mầm non Hoằng Xuyên 2, Hoằng Trung, Hoằng Hải, Hoằng Thanh (huyện Hoằng Hóa); Trường mầm non Định Tiến, Định Hòa (huyện Yên Định).

Thời hạn công nhận là 05 năm (60 tháng) kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

BĐT