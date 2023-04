Bảng quy đổi điểm TOEIC sang IELTS và cả CEFR, TOEFL

Hiện nay, việc quy đổi điểm TOEIC sang IELTS hay IELTS sang CEFR, TOEFL được rất nhiều người tìm hiểu. Thế nhưng, trước khi tìm hiểu về điểm quy đổi, bạn cần nắm rõ thông tin của từng loại chứng chỉ cụ thể. Từ đó xây dựng cho mình lộ trình rèn luyện phù hợp với mục đích của bản thân.

1. Tổng quan về TOEIC - IELTS - CEFR - TOEFL

TOEIC (Test of English for International Communication - bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế). TOEIC đánh giá khả năng tiếng Anh của người tham gia thi như một ngoại ngữ trong môi trường làm việc và giao tiếp quốc tế.

IELTS là từ viết tắt của International English Language Testing System - Hệ thống bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế, đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh chính thức theo các trình độ từ không biết tiếng Anh đến thành thạo với 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.

TOEFL viết tắt của từ Test Of English as a Foreign Language - bài kiểm tra đánh giá Tiếng Anh giao tiếp quốc tế của ETS (Viện khảo thí về giáo dục của Mỹ). Bài thi này sẽ đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn trong môi trường học thuật là chủ yếu.

CEFR là The Common European Framework of Reference for Languages (còn được viết tắt CEFRL). Đây là khung đánh giá chung theo chuẩn châu Âu. Và các cấp độ này áp dụng cho các thứ tiếng khác nhau từ Anh, Pháp, Đức...(tính khoảng 40 ngôn ngữ) CEFR được thành lập bởi Hội đồng Châu Âu và xác nhận khả năng ngôn ngữ qua sáu cấp độ trong CEFR là A1, A2, B1, B2, C1 và C2.

2. Bảng quy đổi điểm TOEIC sang IELTS và cả CEFR - TOEFL

Dưới đây là bảng quy đổi điểm TOEIC sang IELTS và cả CEFR - TOEFL một cách tương đối nhất hiện nay.

3. Một số lưu ý dành cho bạn khi lựa chọn chứng chỉ

TOEIC là yếu tố, điều kiện cần trong môi trường làm việc, học tập nên chủ yếu phù hợp với các bạn sinh viên ra trường, phục vụ công việc tương lai.

IELTS phù hợp cho cả du học, công việc các tập đoàn nước ngoài cho đến định cư. Có thể nói với tính chất kiểm tra toàn diện, IELTS đáp ứng yêu cầu sử dụng trong học tập và làm việc một cách rộng rãi nhất. Vậy nên, nếu bạn có nhu cầu du học thì nên lựa chọn các khóa học Ielts để rèn luyện.

TOEFL cũng là chứng chỉ thi 4 kỹ năng nhưng chủ yếu phổ biến ở Mỹ hơn. Bạn cũng có thể chọn chứng chỉ này cho du học và công việc vì hiện tại nó cũng được công nhận tại nhiều nước. Nhưng tại Việt Nam thì nó lại ít được sử dụng.

CEFR - khung tham chiếu châu Âu được sử dụng trên toàn thế giới nhưng nó không có tính tiêu chuẩn hóa như ba chứng chỉ trên. Nên lựa chọn một trong ba bằng trên sẽ thể hiện sự tiêu chuẩn cao hơn.

4. Vì sao nên học Ielts?

Hiện tại, mỗi chứng chỉ đều có quy tắc riêng để đánh giá khả năng sử dụng tiếng anh của người thi. Tuy nhiên mỗi chứng chỉ có cấu trúc đề thi, kiến thức rộng và khó khác nhau nên nhận xét hiện nay, IELTS hay TOEFL vẫn được ưu tiên lựa chọn hơn trong việc sử dụng cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.

Trong đó, xét về độ phổ biến, IELTS phổ biến tại nhiều nước hơn so với TOEFL (phổ biến ở Mỹ còn các nước khác ít dùng hơn). Vì thế, lựa chọn khóa học IELTS theo 4 kỹ năng toàn diện và ứng dụng đa dạng hơn là xu hướng của nhiều người hiện nay.

Trong đó, cách tính điểm overall sẽ bằng trung bình cộng của điểm số 4 kỹ năng. Mỗi kỹ năng cũng được chấm từ 0-9.0 theo mức thang điểm tương tự.

Bằng IELTS hiện được sử dụng rộng rãi:

✔ Đáp ứng tiêu chuẩn miễn thi THPT với 4.5 IELTS trở lên sẽ được tính điểm 10 môn tiếng Anh

✔ Một số trường ĐH top đầu xét tuyển thẳng với 6.5 IELTS cùng điểm số 2 môn còn lại từ 15 điểm trở lên như ĐH Kinh tế Quốc Dân, ĐH Ngoại Thương, HV Ngoại Giao...

✔ Đáp ứng chuẩn đầu ra tại các trường ĐH.

✔ Dễ dàng trong việc ứng tuyển vào các công ty với điểm số IELTS tiêu chuẩn cao.

✔ Hỗ trợ du học hay định cư nước ngoài trong tương lai.

Trên đây là những lợi ích và lý do khiến xu hướng học sinh hay sinh viên, người đi làm đều lựa chọn IELTS để học tập. Hoặc có thể bạn muốn du học thì Ielts cũng là một sự lựa chọn phù hợp. Vậy nên, lúc nào bạn cần tư vấn du học hoặc khóa học Ielts thì hãy liên hệ thanhtay.edu.vn nhé!

VH