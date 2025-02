Nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh

Trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) hiện có 41 lớp, với 1.830 học sinh. Những năm qua, cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh.

Tiết học chính khóa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, các nguy cơ tiềm ẩn đối với lứa tuổi học sinh.

Thầy Lường Văn Hoan, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Rồng, cho biết: “Nhà trường luôn xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL có ý nghĩa quan trọng giúp học sinh nâng cao hiểu biết, có ý thức chấp hành pháp luật, giảm thiểu những hành vi lệch chuẩn và ngăn ngừa tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch PBGDPL, tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề của từng tháng, như: “Tháng an toàn giao thông (ATGT)”, “Tháng giáo dục pháp luật”, “Ngày Pháp luật Việt Nam” và các chủ đề về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cho các khối lớp, kết hợp với những buổi học ngoại khóa để tuyên truyền PBGDPL đến học sinh”.

Hằng năm, nhà trường đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL với nhiều hình thức theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sinh động, như: Tổ chức tuyên truyền pháp luật trong các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần; các hoạt động ngoại khóa; giáo dục ngoài giờ lên lớp; sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm; nói chuyện chuyên đề pháp luật cho học sinh để tạo môi trường cởi mở, thân thiện giúp học sinh dễ dàng tiếp thu các kiến thức pháp luật. Đồng thời, xây dựng và duy trì các mô hình học sinh tự quản về ATGT, an ninh trật tự, nhằm giúp các em được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật.

Một trong những hình thức tuyên truyền, PBGDPL cuốn hút học sinh tại Trường THPT Hàm Rồng, đó là lồng ghép nội dung tuyên truyền về ATGT; phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; phòng chống bạo lực học đường; cách sử dụng mạng xã hội... vào hoạt động văn hóa, văn nghệ và trong các cuộc thi. Thông qua các hình thức tuyên truyền, PBGDPL giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức về pháp luật và tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích. Em Lê Thu Trang, học sinh lớp 12C9, chia sẻ: “Qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, các buổi học chính khóa, hoạt động ngoại khóa và các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức pháp luật, chúng em không chỉ được trang bị thêm các kiến thức pháp luật cho bản thân để tránh xa các tệ nạn xã hội, mà còn được rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực tế trong cuộc sống".

Ngoài ra, nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia đầy đủ các cuộc thi trực tuyến như: “Học sinh với ATGT 2024” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, gắn với các hoạt động PBGDPL về bảo đảm trật tự ATGT cho học sinh nhà trường. Đồng thời, chỉ đạo đội ngũ giáo viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy trật tự ATGT trong trường học; lấy thái độ, hành vi về thực hiện ATGT của học sinh làm tiêu chí đánh giá rèn luyện, xếp loại trong năm học. Đó còn là việc lồng ghép tuyên truyền, phổ biến những kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống ma túy, an ninh mạng; giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua bài giảng một cách hợp lý, phối hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức cho học sinh; gắn việc giảng dạy và học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Nhà trường cũng thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh để tuyên truyền và diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phối hợp với Công an phường Trường Thi xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT” và tổ chức các buổi PBGDPL về ATGT. Năm học 2024-2025, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động có liên quan đến giáo dục Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Nghị quyết 173/2024/QH15, ngày 30/11/2024 của Quốc hội về cấm sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, nhằm giúp học sinh nhận thức đầy đủ, nắm vững và chấp hành Nghị quyết 173/2024/QH15, ngày 30/11/2024 của Quốc hội và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các nguy cơ tiềm ẩn đối với lứa tuổi học sinh.

Thông qua công tác phối hợp tuyên truyền, PBGDPL giữa trường với công an có ý nghĩa rất thiết thực, tạo hiệu ứng, sức lan tỏa đến các em học sinh. Qua đó, giúp các em nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, trau dồi kỹ năng sống, giảm thiểu các hành vi lệch chuẩn ở lứa tuổi vị thành niên, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, biết cách phòng tránh, tự bảo vệ mình.

Bài và ảnh: Công Quang