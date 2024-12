Giao ban công tác đất liền giữa 2 tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn

Sáng 17/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Thanh Hoá và đồng chí Phụt Phăn Kẹo Vông Xay, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Tỉnh trưởng, Phó trưởng Ban Thường trực Uỷ ban biên giới tỉnh Hủa Phăn, đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác đất liền giữa 2 tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn.

Toàn cảnh cuộc họp giao ban.

Bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Đoàn Ủy ban biên giới tỉnh Hủa Phăn sang thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã thông tin khái quát về một số kết quả nổi bật mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Thanh Hoá dự cuộc họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Việt Nam - Lào là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ gắn kết anh em giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào đã được hình thành và hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp đó, quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai tỉnh dày công vun đắp, luôn luôn gìn giữ bền chặt, thủy chung, trong sáng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại cuộc họp.

Hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã và đang tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai địa phương, đặc biệt là trong công tác quản lý biên giới, lãnh thổ. Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giữa hai tỉnh, các đơn vị đã tích cực chủ động, đấu mối, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới của hai tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn, hai tỉnh sẽ tiếp tục phát huy, kế thừa những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tích cực tăng cường xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị keo sơn giữa Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn để xây dựng khu vực biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn hòa bình, hữu nghị, ổn định.

Trong không khí đầm ấm, thắm tình đoàn kết, hữu nghị, hai bên đã cùng nhau đánh giá tình hình hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn trong công tác quản lý biên giới đất liền năm 2024.

Đồng chí Phụt Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng, Phó trưởng Ban Thường trực Ủy ban biên giới tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại cuộc họp.

Theo đó, năm 2024, công tác quản lý và bảo vệ đường biên, mốc quốc giới đã được các lực lượng chức năng hai bên phối hợp thực hiện tốt. Hai bên đã duy trì đường biên ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp trong khu vực biên giới; thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm, có khả năng xâm phạm đường biên, mốc giới; đề xuất biện pháp xử lý các mốc quốc giới bị hư hỏng hoặc có nguy cơ bị sạt lở...

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Các lực lượng quân đội, công an, biên phòng của tỉnh Thanh Hoá thường xuyên tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin, tình hình nội, ngoại biên, nhất là tình hình hoạt động của tội phạm ma tuý, vũ khí, vật liệu nổ; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xuất nhập cảnh qua biên giới, tình hình di cư tự do của đồng bào Mông với lực lượng chức năng của tỉnh Hủa Phăn.

Trong năm 2024, hoạt động thương mại biên giới giữa 2 tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn đã đi vào ổn định và phát triển. Chính quyền hai tỉnh đã nỗ lực, tạo điều kiện đẩy mạnh cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hoá qua biên giới, góp phần đẩy mạnh phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước...

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Năm 2025, hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn đề ra các phương hướng hợp tác đó là: Tăng cường hợp tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ trực tiếp làm công tác quản lý biên giới đất liền cho Nhân dân hai bên biên giới. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hoá qua lại cửa khẩu, đảm bảo công tác an ninh biên giới, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; thắt chặt công tác phối hợp giữa các địa phương hai bên biên giới; duy trì chế độ giao ban định kỳ, chế độ tuần tra đơn phương, song phương giữa các cơ quan, lực lượng chức năng hai tỉnh...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Phụt Phăn Kẹo Vông Xay đã trao tặng cho nhau những món quà lưu niệm, thể hiện tình cảm, sự trân trọng, gắn bó đặc biệt của hai tỉnh.

Quốc Hương