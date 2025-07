(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18/7, thực hiện phân công công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn công tác do Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 8 xã: Triệu Sơn, Thọ Bình, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Hợp Tiến, An Nông, Tân Ninh và Đồng Tiến nhằm đánh giá kết quả bước đầu hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

{title} Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 8 xã Sáng 18/7, thực hiện phân công công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn công tác do Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 8 xã: Triệu Sơn, Thọ Bình, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Hợp Tiến, An Nông, Tân Ninh và Đồng Tiến nhằm đánh giá kết quả bước đầu hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo 8 xã đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội, công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh; tình hình thực hiện các nhiệm vụ sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp; tiến độ chuẩn bị các điều kiện phục vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ xã và những thuận lợi, khó khăn sau khi sáp nhập. Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Tô Anh Dũng biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị của 8 xã trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, dù còn nhiều khó khăn, song sau hơn 2 tuần vận hành, các xã đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, đồng thời giữ vững được sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để gián đoạn các hoạt động. Trong thời gian tới, khối lượng công việc đặt ra đối với Đảng bộ các xã là rất lớn, vì vậy đồng chí đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các xã tập trung chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã trong tháng 8/2025. Các xã cần khẩn trương rà soát, đánh giá toàn bộ trụ sở làm việc, trang thiết bị, đặc biệt là tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công để đề xuất sửa chữa, nâng cấp, bảo đảm điều kiện làm việc tốt nhất, phục vụ Nhân dân. Đồng thời, các địa phương cần phát huy tối đa nguồn lực và tiềm năng, định hình không gian kinh tế, hoạch định và kiến tạo không gian phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, phù hợp và bứt phá hơn, nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2025 và đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, một cực tăng trưởng mới. Đối với lực lượng Công an xã, Thiếu tướng Tô Anh Dũng yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai các mặt công tác, giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và sự yên tâm cho người dân, doanh nghiệp. Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 8 xã, Thiếu tướng Tô Anh Dũng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Triệu Sơn. Đình Hợp (CTV)

Đình Hợp (CTV)

Từ khóa: Giám đốc Công an tỉnh Làm việc Trung tâm Phục vụ hành chính công Chính quyền địa phương công tác Triệu Sơn Ban thường vụ tỉnh ủy Đánh giá Mục tiêu tăng trưởng giải quyết thủ tục hành chính