Giá hoa tăng cao gấp 3 lần trong dịp 20/10

Vào dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, giá hoa tươi luôn có xu hướng tăng cao do nhu cầu mua sắm tăng mạnh. Năm nay, tình trạng này tiếp tục diễn ra với mức giá hoa tươi tại nhiều cửa hàng ở TP Thanh Hóa đã tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường.

Hoa tươi là món quà được nhiều người dành để tặng cho những người phụ nữ thân yêu trong dịp lễ 20/10. Bởi vậy, trong những ngày này, các cửa hàng trưng bày đủ các loại hoa.

Anh Trần Đình Lượng, một tiểu thương tại chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương cho biết: “Giá hoa năm nay cao gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với ngày thường. Cụ thể, hoa phăng có giá 90.000 - 120.000 đồng/bó/20 bông, hoa đồng tiền có giá 80.000 – 100.000 đồng/bó/20 bông, hoa ly có giá 350.000 đồng/10 bông”.

Hoa tươi được bày bán tại chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương, TP Thanh Hóa.

Còn theo cô Nguyễn Thị Thảo, chủ cửa hàng hoa Hưng Thảo cũng ở chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương chia sẻ: "Hoa hồng Đà Lạt tăng gấp đôi với mức giá 8.000 đồng/bông, ngày thường chỉ 4.000 đồng/bông, hoa cẩm tú cầu, hướng dương dù không phải hoa chủ đạo, cũng tăng giá do nhu cầu đa dạng hóa các loại hoa để làm quà tặng". Chia sẻ về lý do khiến giá hoa tăng đột biến, cô Thảo cho rằng: "Ngày 20/10 là dịp người dân dành tặng hoa cho mẹ, vợ, bạn gái và đồng nghiệp nữ, đối tác.... khiến nhu cầu tiêu thụ hoa tươi tăng đột biến. Điều này đẩy giá bán hoa lên cao do lượng hàng cung cấp khó đáp ứng kịp".

Do ảnh hưởng của thời tiết hoặc khó khăn trong việc vận chuyển, một số loại hoa khó nhập về hoặc khan hiếm khiến cho giá bán bị đội lên.

Tại cửa hàng Thao Hoa nằm trên đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa chuyên bán các dòng hoa nhập khẩu. Các lẵng hoa ở đây dao động từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Chủ cửa hàng cho biết lý do hoa năm nay tăng cao là do tắc biên và giá thành vận chuyển cao nên giá các loại hoa nhập khẩu tăng gấp đôi, nhưng hoa nhập khẩu đẹp nên khách hàng vẫn lựa chọn.

Những lẵng hoa nhập khẩu dao động từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Dù đắt nhưng vì hoa nhập khẩu đẹp nên nhiều khách hàng vẫn lựa chọn.

Giá hoa sáp dao động từ 150.000 đồng đến 1 triệu đồng/bó (tùy loại lớn nhỏ).

Khách hàng lựa chọn hoa cho người thân dịp 20/10.

Một số khách hàng cho biết họ phải cân nhắc kỹ hơn khi mua hoa trong dịp này vì giá quá cao. Một số khác chọn cách mua hoa trước ngày lễ để tránh bị đẩy giá. Tuy vậy, vẫn có không ít người sẵn sàng chi mạnh tay để mua hoa, bởi đây là dịp đặc biệt để thể hiện tình cảm và sự tri ân với phụ nữ.

Sau ngày 20/10, giá hoa dự kiến sẽ giảm trở lại mức bình thường khi nhu cầu mua hoa giảm. Tuy nhiên, đối với một số loại hoa nhập khẩu hoặc hoa cao cấp, giá vẫn có thể duy trì ở mức cao do khan hiếm hoặc chi phí vận chuyển cao.

Phương Anh