EVNNPC rà soát, tháo gỡ khó khăn các dự án lưới điện trên địa bàn Thanh Hóa

Đoàn công tác Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị liên quan nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trên địa bàn tỉnh.

EVNNPC làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị liên quan về việc triển khai các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn Thanh Hóa đang triển khai 18 dự án lưới điện 110kV do EVNNPC làm chủ đầu tư. Trong đó, Ban Quản lý dự án Lưới điện thực hiện 1 dự án, Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc thực hiện 9 dự án và Công ty Điện lực Thanh Hóa trực tiếp triển khai 8 dự án. Đây đều là những công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực cung cấp điện cho Khu Kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, khu đô thị và các vùng phụ tải tăng trưởng nhanh của tỉnh.

Đối với dự án Xuất tuyến 110kV sau Trạm biến áp 220kV Khu Kinh tế Nghi Sơn, mặc dù được xác định là công trình quan trọng nhằm phát huy hiệu quả đầu tư của Trạm biến áp 220kV Khu Kinh tế Nghi Sơn, song hiện vẫn còn một số vị trí chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng do người dân chưa đồng thuận phương án bồi thường. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện sơ đồ vận hành tại một số trạm biến áp liên quan cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các hạng mục còn lại.

Đối với các dự án do Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc thực hiện, dự án nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV từ Trạm biến áp 220kV Nông Cống đến Trạm biến áp 220kV Nghi Sơn đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng do ảnh hưởng từ quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Trong khi đó, dự án Xuất tuyến 110kV sau Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn phải điều chỉnh tiến độ do phụ thuộc vào tiến độ xây dựng Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn; dự án Trạm biến áp 110kV nối cấp Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn cũng gặp vướng mắc về mặt bằng thi công do thiếu nguồn vật liệu san lấp.

Đối với nhóm dự án chuẩn bị đầu tư như Trạm biến áp và đường dây 110kV Yên Định 2, Triệu Sơn 2, Ngọc Lặc 2, Quan Hóa, Hậu Lộc, Tĩnh Gia 3..., khó khăn lớn nhất hiện nay là sự thiếu đồng bộ giữa quy hoạch điện với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển đô thị của địa phương. Một số vị trí xây dựng trạm biến áp và hướng tuyến đường dây chưa phù hợp với quy hoạch hiện hành, phải tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, điều chỉnh phương án kỹ thuật và phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý.

Ngoài ra, một số dự án như lắp đặt máy biến áp T2 tại Trạm biến áp 110kV Khu công nghiệp Hoằng Long và Trạm biến áp 110kV Như Thanh đang gặp khó khăn trong lựa chọn nhà thầu do giá vật tư, thiết bị điện biến động mạnh so với đơn giá được phê duyệt. Dự án lắp đặt tụ bù 110kV tại Trạm biến áp 110kV Bá Thước cũng bị ảnh hưởng do nhà thầu chậm cung cấp thiết bị. Những tồn tại này cho thấy bên cạnh các vướng mắc về quy hoạch và giải phóng mặt bằng, công tác đầu tư xây dựng điện hiện nay còn chịu tác động đáng kể từ biến động của thị trường vật tư, thiết bị điện.

Các đại biểu thảo luận, phân tích, đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích nguyên nhân tồn tại, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh.

Đối với các dự án trung, hạ áp, kết quả triển khai ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Năm 2026, Công ty Điện lực Thanh Hóa được giao thực hiện 148 dự án lưới điện trung, hạ áp; đến giữa tháng 6 đã hoàn thành đóng điện 67 dự án, đạt và vượt kế hoạch EVNNPC giao, nhiều công trình hoàn thành trước tiến độ từ 1 đến 3 tháng. Công tác giải ngân, quyết toán cũng đạt kết quả tích cực. Đối với 17 dự án thuộc kế hoạch năm 2027, Công ty đang chủ động triển khai sớm các thủ tục lựa chọn nhà thầu với mục tiêu hoàn thành đóng điện ngay trong năm 2026.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa nhấn mạnh các dự án lưới điện đang triển khai có ý nghĩa quan trọng đối với bảo đảm an ninh năng lượng, thu hút đầu tư và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công ty sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công; đồng thời kiến nghị EVNNPC đẩy nhanh tiến độ các dự án 110kV, tháo gỡ những vướng mắc trong đấu thầu, giá vật tư thiết bị và bảo đảm nguồn lực phục vụ thi công các công trình trọng điểm.

Ông Lương Minh Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo EVNNPC yêu cầu các ban quản lý dự án, đơn vị liên quan và Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục tập trung nguồn lực, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về quy hoạch, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu; đồng thời kiểm soát chặt chẽ tiến độ từng dự án, từng hạng mục công việc nhằm bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch được giao. Trong bối cảnh Thanh Hóa đang phát triển mạnh về công nghiệp, năng lượng và dịch vụ, việc đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực cung cấp điện, tạo dư địa thu hút đầu tư và phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền (CTV NL)