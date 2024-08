Trao giải Nhất Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý II/2024

Sáng 2/8, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ trao thưởng cho khách hàng trúng giải Nhất Chương trình “Hóa đơn may mắn” trong kỳ quay thưởng quý II/2024.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa trao thưởng cho khách hàng trúng giải Nhất Chương trình “Hóa đơn may mắn” trong kỳ quay thưởng quý II/2024.

Trên cơ sở dữ liệu do Tổng cục Thuế sàng lọc, tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong quý II/2024, Chương trình “Hóa đơn may mắn” đã bấm số lựa chọn ngẫu nhiên 44 cá nhân, hộ kinh doanh may mắn trúng thưởng. Cục Thuế tỉnh đã rà soát, xác minh thông tin cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện và gửi thông báo trúng thưởng đến các cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Cục Thuế tỉnh đã trao giải Nhất trị giá 10 triệu đồng cho khách hàng Lê Thị Bình ở xã Hoằng Thanh (Hoằng Hóa) là khách hàng mua hàng tại Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Thịnh Phát. Ngoài ra còn có 3 giải Nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 5 giải Ba mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 35 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 2 triệu đồng được các Chi cục thuế khu vực trao trực tiếp hoặc gửi qua tài khoản cho khách hàng.

Chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” được Tổng cục Thuế và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhằm khuyến khích người tiêu dùng có thói quen mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ lấy hóa đơn điện tử. Các kỳ quay lựa chọn người trúng giải được thực hiện công khai, minh bạch, có sự giám sát của các thành viên Hội đồng giám sát. Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới nhằm đem lại quyền và lợi ích thiết thực cho người nộp thuế trong tỉnh, đồng thời giúp cơ quan thuế quản lý số thu, tránh thất thu ngân sách.

Khánh Phương