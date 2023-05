Thị xã Nghi Sơn đẩy mạnh kết nối các khu, điểm du lịch nội thị

Với bờ biển dài 42 km, 38 di tích, danh thắng, gần 20 lễ hội và nhiều làng nghề truyền thống, thị xã Nghi Sơn đã và đang tập trung đẩy mạnh kết nối các điểm đến trên địa bàn thị xã, mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Bến thuyền du lịch Anh Phát đưa du khách tham quan tuyến du lịch Nghi Sơn - Đảo Mê.

Đến Nghi Sơn, ngoài tắm biển ở Hải Hòa náo nhiệt, hay một Bãi Đông nguyên sơ, nên thơ, thưởng thức những món hải sản tươi rói, một trong những trải nghiệm hết sức mới mẻ và độc đáo đối với du khách là khám phá Anh Phát Hotels&Resorts (phường Mai Lâm). Tại đây có đầy đủ các hạng phòng, thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng nhưng gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh các dịch vụ spa, bar - karaoke, hầm rượu, sân tập golf, sân tennis, sân bóng đá, phòng gym, du khách có dịp thử thách với những trò chơi đẳng cấp như trải nghiệm đường đua xe địa hình ATV với chiều dài 7,3 km; đua xe “công thức 4 mini” Go-Kart trên đường đua hiện đại; bơi thuyền Kayak; tham quan chụp ảnh tại quảng trường nghệ thuật - một trong chuỗi 17 quảng trường của dự án thành phố nghệ thuật Monaco - Nghi Sơn; trượt cỏ; bắn súng sơn...

Tiếp đến là tuyến du lịch Nghi Sơn - Đảo Mê vừa được khai trương vào ngày 2-4-2023. Tại đây, bến du thuyền Anh Phát được đầu tư hiện đại, với tổng số vốn lên tới trên 200 tỷ đồng của Công ty TNHH Dịch vụ và Khách sạn Anh Phát tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. Đến với tour Đảo Mê, du khách sẽ được tham quan, chiêm ngưỡng hòn đảo mang vẻ đẹp hoang sơ giữa biển trời xứ Thanh. Đây là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo 18 hòn lớn, nhỏ khác nhau nằm ở phía Đông Nam của tỉnh, thuộc địa phận thị xã Nghi Sơn.

Trong hành trình về với Nghi Sơn, du khách sẽ đến thăm đảo Biện Sơn (hay còn gọi là Cù lao Bãi Biện). Trước đây, từ đất liền muốn ra đảo, người dân phải dùng thuyền, nhưng sau này, do tác động của quá trình kiến tạo địa chất, đến nay Biện Sơn được nối với đất liền thành một dải. Việc đi lại chủ yếu là đường núi nhỏ hẹp nhưng dễ dàng và thuận tiện hơn. Mảnh đất này còn hấp dẫn du khách bởi những dấu tích văn hóa vừa mang đậm giá trị lịch sử, vừa gắn với những huyền thoại đẹp được lưu truyền trong dân gian. Đó là những chuyện về giếng ngọc cùng với huyền tích về Mỵ Châu - Trọng Thủy với đền thờ Mỵ Nương công chúa, vũng ngọc. Theo sử sách ghi lại, trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc năm 1788-1789, phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn giữ vai trò quan trọng trong các chiến lược đánh quân xâm lược nhà Thanh (Trung Quốc) của đại quân Tây Sơn do Quang Trung thống lĩnh. Di tích đền thờ Vua Quang Trung hiện còn lưu giữ bia đá, đôi voi đá cổ, tượng đá và khẩu thần công được xác định có từ lúc khởi dựng đền thờ cách đây hơn 200 năm.

Với những du khách yêu thích du lịch tâm linh, thì chùa Am Các tọa lạc trên sườn phía Đông gần đỉnh cao nhất của núi Các, thuộc xã Định Hải là một lựa chọn lý tưởng. Cho đến nay, chưa tìm thấy bất cứ nguồn tài liệu nào ghi chép một cách chính xác sự ra đời của chùa Am Các. Song, căn cứ vào những hiện vật còn lưu giữ được cho thấy, chùa được hình thành từ rất sớm, gắn liền với quá trình hình thành quốc gia Đại Việt tự chủ và sự phát triển của Phật giáo từ thế kỷ X. Dấu vết các di tích kiến trúc xuất lộ trong các hố thám sát, đặc biệt là những di vật sưu tầm được trong các đợt khảo sát, qua giám định ban đầu có niên đại trải dài từ thời Trần (thế kỷ XIV) đến thời Lê sơ (thế kỷ XV-XVI) và nhiều nhất là di vật thời Lê Trung hưng (thế kỷ XVIII). Đó là những gợi ý về thời điểm khởi dựng, quá trình phát triển của khu di tích tôn giáo này. Năm 2018, chùa Am Các đã được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh.

Cũng trong hành trình kết nối các điểm đến trên địa bàn thị xã, làng biển Do Xuyên (phường Hải Thanh) là một trong những điểm nhấn quan trọng. Cách đây hàng ngàn năm, vùng đất này là cửa biển, nơi qua lại của thuyền bè trong Nam, ngoài Bắc, dân cư sinh sống đông đúc. Cho đến nay, Do Xuyên là một làng biển cổ, còn lưu giữ được nhiều kiến trúc đền chùa đặc sắc như chùa Đót Tiên, đền thờ Quang Trung, đền Cửa Bạng, đền Thanh Xuyên, nhà thờ giáo xứ Ba Làng, hệ thống các nhà thờ họ... có niên đại từ 100-400 năm.

Với vị trí địa lý thuận lợi, cùng nhiều điểm du lịch hấp dẫn, thị xã Nghi Sơn đã và đang rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch du lịch, trong đó chú trọng việc kết nối Khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa và Khu du lịch sinh thái đảo Nghi Sơn với các điểm di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng trên địa bàn thị xã. Qua đó giới thiệu vùng đất, văn hóa, con người Nghi Sơn đến với bạn bè, du khách; xây dựng du lịch Nghi Sơn theo hướng văn minh, hiện đại. Đây còn là cơ sở quan trọng nhằm thu hút các nhà đầu tư để phát triển các khu, điểm du lịch trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thị xã phát triển theo hướng bền vững.

Bài và ảnh: Lê Anh