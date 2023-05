Hết nghỉ lễ, biển Sầm Sơn vẫn đông kín người vì thời tiết nắng nóng

Dù đã hết kỳ nghỉ lễ, nhưng biển Sầm Sơn vẫn đông kín người tắm, do những ngày này, khu vực Thanh Hóa đang bắt đầu đợt nắng nóng.

Video: Biển Sầm Sơn đông kín người vì thời tiết nắng nóng.

Kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, lượng khách ở Thanh Hóa đã giảm dần nhưng tại các bãi tắm của TP biển Sầm Sơn vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Chiều ngày 5-5 tại bãi biển Sầm Sơn vẫn đông người xuống tắm.

Những ngày này, Thanh Hóa đang trải qua đợt nắng nóng, rất nhiều người đã chọn đưa gia đình ra biển giải nhiệt.

Theo ghi nhận tại các bãi tắm dọc đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn, từ thời điểm 16h30 trở đi, lượng người xuống biển tắm rất đông. Nhiều bãi tắm ken kín người, trong đó chủ yếu là người dân địa phương.

Thời tiết nắng nóng nên nhiều gia đình đã đưa cả con cái ra biển tắm.

Theo ghi nhận, các bãi tắm ở Sầm Sơn lượng khách chiều 5-5 có phần giảm hơn so với những ngày lễ, nhưng nhiều thời điểm vẫn có rất đông người tắm kín cả bờ biển.

Theo người dân TP Sầm Sơn cho biết, các du khách thường chọn tắm biển khá sớm, trong khi đó người dân địa phương thì ra biển vào chiều muộn.

Không riêng gì người trẻ, những người trung tuổi cũng đổ về biển Sầm Sơn tắm giải nhiệt trong ngày nắng gay gắt đầu tháng 5.

Càng về chiều bãi biển càng đông người dân đi tắm. Dự báo trong những ngày tới biển Sầm Sơn sẽ còn đông du khách hơn, vì là dịp cuối tuần và Thanh Hóa đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt.

Chiều muộn, đường Lê Lợi (TP Sầm Sơn) vẫn có rất đông người dân di chuyển hướng ra biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 5-5, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Hoàng Đông