Du lịch Thanh Hóa phục hồi và tăng tốc trở lại “đường đua”

Ngày 11-3-2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố Biểu trưng du lịch, phát động chương trình kích cầu du lịch năm 2022 và đón khách du lịch quốc tế đến Thanh Hóa. Đây được xem là sự kiện mở màn cho chuỗi các sự kiện tiêu biểu diễn ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2022; đánh dấu sự trở lại của ngành du lịch Thanh Hóa trong trạng thái bình thường mới với mong muốn sớm đưa du lịch phục hồi và phát triển trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Tổng cục Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa phát động Chương trình kích cầu du lịch năm 2022. Ảnh: Trần Hằng

Trong hơn hai năm qua, do tác động của đại dịch COVID-19, du lịch Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có. Trước làn sóng mở cửa du lịch, phục hồi kinh tế trên toàn cầu, từ ngày 15-3-2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý với đề xuất mở cửa lại hoạt động du lịch trên toàn quốc đã tạo ra cơ hội và thời điểm vàng để ngành du lịch Việt Nam đón đầu xu hướng mới. Trong bối cảnh đó, cũng như nhiều địa phương trong cả nước, ngành du lịch Thanh Hóa đã xác định được những thuận lợi, khó khăn để tìm ra hướng đi, giải pháp cho sự phát triển du lịch của tỉnh phù hợp với tình hình mới.

Từ những thuận lợi...

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, Chính phủ Việt Nam đã có những chỉ đạo quyết liệt, dần kiểm soát dịch COVID-19. Với chương trình tiêm chủng quốc gia có quy mô lớn đã và đang được triển khai, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam được đánh giá là một trong những nước có độ bao phủ vắc-xin lớn nhất, trở thành điểm đến an toàn, tin cậy của khách du lịch quốc tế. Nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tự tin, quyết liệt, đẩy mạnh các hoạt động khởi động, mở cửa đón khách du lịch, trong đó Thanh Hóa là một trong những tỉnh đầu tiên tổ chức kích cầu du lịch, đón khách quốc tế đến Thanh Hóa. Sự khởi động mạnh mẽ này đã kích thích nhu cầu đi du lịch sau thời gian dài “ngủ đông”, tạo ra hiệu ứng tích cực cho ngành du lịch phục hồi và phát triển.

Bên cạnh đó, Chính phủ và các cấp, các ngành đã ban hành, áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho doanh nghiệp, người lao động trong ngành du lịch; nhiều chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển du lịch trong bối cảnh mới được triển khai; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt, việc tiếp tục miễn thị thực cho công dân 13 nước vào Việt Nam; gỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác với các chuyến bay quốc tế từ ngày 15-3-2022 là điều kiện tiên quyết mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp du lịch nhanh chóng tái khởi động, lên kế hoạch, phương án phát động thị trường, tìm kiếm đối tác, sẵn sàng điều kiện phục hồi và phát triển trong giai đoạn bình thường mới.

Nhiều địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã tranh thủ thời gian ngừng hoạt động do dịch bệnh để tái đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, cơ cấu lại bộ máy, đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực để sẵn sàng cho việc mở cửa trở lại.

... và những khó khăn

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi trên, ngành du lịch nói chung và du lịch Thanh Hóa nói riêng vẫn đang gặp những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình mở cửa trở lại, đó là: Thiếu sự hướng dẫn đồng bộ, thống nhất về chuyên môn trong việc giám sát, xử lý các trường hợp rủi ro trong hoạt động du lịch; đứt gãy chuỗi dịch vụ cung ứng trong hoạt động du lịch; nguồn nhân lực du lịch bị thiếu hụt trầm trọng cả về số lượng và chất lượng; xu hướng, nhu cầu, thị hiếu đi du lịch của người dân cũng có nhiều thay đổi sau đại dịch COVID-19; các tỉnh, thành phố trong cả nước đồng loạt tập trung nâng cao sức hấp dẫn và cạnh tranh trong thời điểm mở cửa đón khách trở lại cũng là một trong những khó khăn, thách thức đối với ngành du lịch Thanh Hóa.

... Đến các giải pháp phục hồi, phát triển

Trước những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, để du lịch Thanh Hóa mở cửa trở lại đảm bảo an toàn, thích ứng hiệu quả, phục hồi và phát triển trong giai đoạn bình thường mới, với mục tiêu đón trên 10 triệu lượt khách, trong đó có hơn 440.000 lượt khách du lịch quốc tế, ngành du lịch Thanh Hóa đã, đang và tiếp tục tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, tiếp tục duy trì thích ứng linh hoạt, an toàn: Ưu tiên hàng đầu là việc bảo đảm các điều kiện an toàn điểm đến và an toàn cho du khách; thực hiện tốt công tác hướng dẫn kiểm tra và công nhận các khu, điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh du lịch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; xây dựng phương án xử lý đối với trường hợp rủi ro trong quá trình triển khai mở cửa hoạt động du lịch.

Thứ hai, đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch mới: Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư tổ hợp du lịch nhằm hình thành các sản phẩm du lịch cao cấp có tính cạnh tranh cao, thu hút khách du lịch. Tập trung phát triển sản phẩm du lịch có thế mạnh, đặc trưng của tỉnh, gắn với xây dựng sản phẩm du lịch mới, đáp ứng được xu hướng mới của thị trường. Đặc biệt chú trọng khai thác giá trị văn hóa, truyền thống. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tổ chức đa dạng các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nhằm thu hút khách du lịch đến Thanh Hóa.

Thứ ba, tập trung đẩy mạnh hoạt động kích cầu, phục hồi du lịch: Tiếp tục tổ chức các sự kiện kích cầu tại các thị trường du lịch trọng điểm; khuyến khích, hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch chung tay, hưởng ứng, phối hợp hình thành liên minh kích cầu du lịch, đảm bảo tiêu chí an toàn, hấp dẫn du khách. Đồng thời, tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; đẩy mạnh chiến dịch truyền thông với thông điệp “Du lịch Thanh Hóa - hương sắc bốn mùa” và “Du lịch Thanh Hóa, điểm đến an toàn, hấp dẫn” trên các kênh truyền hình Trung ương, địa phương, trên website và nền tảng số. Tổ chức và tham gia tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến tuyên truyền, giới thiệu du lịch Thanh Hóa bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến; sản xuất các ấn phẩm, vật phẩm truyền thông hình ảnh, thông điệp du lịch Thanh Hóa. Tăng cường liên kết phát triển du lịch với các địa phương và du lịch trong cả nước và các doanh nghiệp.

Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phục hồi, phát triển du lịch: Đầu tư đào tạo, đào tạo lại lao động nghề phục vụ hoạt động kinh doanh lưu trú, lữ hành, hướng dẫn viên, xúc tiến quảng bá du lịch, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho các đối tượng là quản lý doanh nghiệp và lao động du lịch cộng đồng nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp đảm bảo nguồn nhân lực thiếu hụt sau dịch COVID-19; định hướng cho doanh nghiệp du lịch có chính sách thu hút và giữ nhân lực chất lượng cao. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kinh doanh nhằm giảm tải về nguồn nhân lực.

Thứ năm, tích cực triển khai chương trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển du lịch: Tiếp tục triển khai các sản phẩm thực tế ảo, thực tế tăng cường tại các khu, điểm du lịch; khẩn trương hoàn thiện dự án Cổng thông tin điện tử về du lịch và ứng dụng du lịch thông tin trên thiết bị di động tại tỉnh Thanh Hóa; nghiên cứu cập nhật, số hóa dữ liệu du lịch Thanh Hóa. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong đăng ký điểm đến, dịch vụ an toàn trên bản đồ ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”; chào và bán dịch vụ online, thanh toán trực tuyến...

Với việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên, ngành du lịch Thanh Hóa kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu đề ra; mở cửa trở lại hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, thích ứng, hiệu quả, phục hồi và phát triển trong giai đoạn bình thường mới.

Phạm Nguyên Hồng

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa