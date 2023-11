Du lịch mùa thu - đông hút khách đến xứ Thanh

Một trong những lợi thế lớn của du lịch Thanh Hóa đó là đa dạng sản phẩm du lịch. Nếu như mùa hè, xứ Thanh hút khách đến các khu du lịch biển thì bước sang những tháng cuối năm các điểm đến du lịch sinh thái cộng đồng, văn hóa lịch sử, tâm linh sẽ tiếp tục nối dài hành trình khám phá, với thông điệp “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”.

Khu danh thắng Kim Sơn (Vĩnh Lộc) - điểm đến hút khách du lịch trong mùa thu.

Những tháng cuối năm, khi những kỳ nghỉ lễ dài ngày không còn, thì ở các điểm đến du lịch nội tỉnh trở nên sôi động. Theo khảo sát tại một số đơn vị lữ hành, chùm tour hiện đang hút khách mùa thu - đông hiện nay phải kể đến như: Thành Nhà Hồ - suối cá Cẩm Lương - Lam Kinh (1 ngày); Lam Kinh - suối cá Cẩm Lương - Pù Luông (2 ngày 1 đêm); Lam Kinh - bản Mạ - đền Cửa Đạt (1 ngày); Lam Kinh - Thành Nhà Hồ - Khu di tích danh thắng Kim Sơn (1 ngày);... Cùng với đó là một số tour liên kết 2 ngày 1 đêm như: Pù Luông - suối cá Cẩm Lương - Lam Kinh - Tràng An, Bái Đính (Ninh Bình); Hà Nội - nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn/Hải Tiến - suối cá Cẩm Lương - Lam Kinh...

Cuối tháng 10 vừa qua, chúng tôi gặp đoàn khách hơn 20 người là cựu sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đến tham quan tại suối cá Cẩm Lương (Cẩm Thủy). Mặc dù đến từ nhiều địa phương khác nhau, song các thành viên trong đoàn đều thống nhất lựa chọn Thanh Hóa là điểm đến cho cuộc gặp gỡ này. Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Vận (Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi đã đến Thanh Hóa nhiều lần, thực sự rất yêu thích cảnh quan nơi đây. Hơn nữa, giao thông kết nối đến Thanh Hóa ngày càng thuận tiện. Đối với chúng tôi, mỗi một mùa, du lịch Thanh Hóa đều có sức hấp dẫn riêng và thời tiết mát mẻ như hiện nay chúng tôi lựa chọn nghỉ dưỡng tại Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) và đi tham quan tour Thành Nhà Hồ - suối cá Cẩm Lương - Lam Kinh”.

Cùng với các điểm đến “truyền thống”, một trong những địa chỉ du lịch được xem là “điểm nhấn” của du lịch mùa thu - đông xứ Thanh đó là Khu danh thắng Kim Sơn (Vĩnh Lộc). Chỉ cách trung tâm TP Thanh Hóa chừng 40 km, được thiên nhiên ban tặng cho quần thể núi non kỳ vỹ, trong đó có cả hệ thống động khô và động nước (Kim Sơn và Tiên Sơn). Có chùa Linh Ứng nằm ngay trong quần thể danh thắng mang đến vẻ đẹp kỳ bí mà không phải nơi nào cũng có được. Tô điểm thêm cho bức tranh sơn thủy hữu tình là dòng suối Ấu đẹp mơ màng, uốn lượn như dải lụa, ôm lấy những dãy đá hùng vĩ quanh quần thể danh thắng Kim Sơn.

Với du khách, mỗi một mùa trong năm, Khu danh thắng Kim Sơn đều sở hữu một nét đẹp riêng, song có lẽ khi tiết trời vào thu du khách sẽ dễ dàng cảm nhận trọn vẹn sức hấp dẫn của điểm đến. Mùa thu chính là thời điểm hoa súng nở rộ, nhuộm tím cả một dòng suối, cây cối cũng vào mùa thay lá, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, trữ tình. Thời điểm này phù hợp để du khách vừa đi thuyền tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ của dòng suối, vừa chiêm bái, vãn cảnh chùa Linh Ứng.

Theo các chuyên gia du lịch, năm nay du lịch mùa thu - đông xứ Thanh trở nên nhộn nhịp hơn so với mọi năm, nguyên nhân một phần do tỉnh chủ động trong việc làm mới sản phẩm hiện có, đẩy mạnh liên kết với các trọng điểm du lịch. Cùng với đó là sự vào cuộc tích cực của các đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh. Thống kê từ Hiệp hội Du lịch tỉnh cho biết, nếu như trước đây các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh chỉ tập trung khai thác khách từ Thanh Hóa đến các tỉnh, thành phố trong nước, thì bước sang năm 2023 có tới hơn 90% doanh nghiệp lữ hành tham gia xây dựng và khai thác tour nội tỉnh, đặc biệt là chùm tour thu - đông. Mặt khác, từ sự khác biệt về sản phẩm và khí hậu, thời tiết, dòng khách từ các tỉnh, thành phố phía Nam đến với Thanh Hóa trong những tháng cuối năm có sự tăng trưởng rõ rệt.

Với nhiều điểm đến mới, hấp dẫn, cùng với việc làm mới sản phẩm du lịch hiện có, du lịch xứ Thanh đã, đang hướng đến xóa bỏ tính mùa vụ. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy, ngay sau khi kết thúc mùa du lịch cao điểm vào tháng 8, lượng khách đến Thanh Hóa không bị giảm đột ngột như những năm trước đây. Cụ thể, tháng 9 toàn tỉnh đón được 398.600 lượt khách, tăng 30,7% so với tháng 9/2022; tổng thu du lịch đạt 920 tỷ đồng, tăng 42,4% so với tháng 9/2022. Bước sang tháng 10, mức tăng trưởng tiếp tục được duy trì, với tổng lượt khách đạt 205.400 lượt, tăng 18,9% so với tháng 10/2022, tổng thu du lịch 489 tỷ đồng, tăng 34% so với tháng 10/2022.

Có thể nói, lượng khách và doanh thu du lịch mùa thu - đông của Thanh Hóa còn ở mức “hạn chế” so với tiềm năng vốn có, song đây là những con số đáng ghi nhận cho sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi du lịch. Với mức tăng trưởng này, Thanh Hóa hoàn toàn có thể kỳ vọng trở thành một trong những điểm đến thu hút lượng lớn khách du lịch trong cả nước trong năm 2023.

Bài và ảnh: Hoài Anh