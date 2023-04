Du lịch biển Hải Tiến - Khát vọng và phát triển

Từ một vùng biển hoang sơ, sau hơn 1 thập kỷ hình thành và phát triển, Hải Tiến giờ đây đã vươn tầm vóc mới, trở thành vùng biển năng động của xứ Thanh, một điểm du lịch biển hấp dẫn của khu vực Bắc Trung bộ. Với khát vọng phát triển ngành du lịch huyện nhà, Nhân dân và cấp ủy, chính quyền huyện Hoằng Hóa đang nỗ lực từng ngày để “chắp cánh” cho du lịch biển Hải Tiến vươn xa.

Biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa. Ảnh: Hoàng Đông

Phát huy tiềm năng, khẳng định vị thế

Năm 2012, Khu du lịch (KDL) sinh thái biển Hải Tiến được hình thành và phát triển dọc theo bờ biển của 5 xã: Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ. Sau 11 năm hoạt động, KDL sinh thái biển Hải Tiến đã có sự chuyển mình rõ rệt, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, các dự án kinh doanh du lịch được triển khai thực hiện, trong đó có những dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động phục vụ khách du lịch như: Resort Hải Tiến, Paracel Resort Hải Tiến, Khách sạn Ánh Phương... Một số dự án quy mô lớn đang dần hình thành, dự báo sẽ tạo bước phát triển đột phá cho du lịch Hải Tiến, như dự án KDL sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch ở trong giai đoạn 2020-2025, huyện Hoằng Hóa tiếp tục lựa chọn du lịch là chương trình trọng tâm để tập trung thực hiện nhiều giải pháp kêu gọi các doanh nghiệp lớn vào đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển du lịch theo hướng hiện đại. Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến đến năm 2030 có không gian phát triển chính về phía Tây và Nam, kết nối với TP Sầm Sơn để hình thành dải du lịch ven biển từ Hải Tiến đến Nghi Sơn.

Đến với biển Hải Tiến - một vùng non xanh, nước biếc, cát trắng, nắng vàng, du khách còn có cơ hội khám phá một miền di sản trên mảnh đất khoa bảng Hoằng Hóa với 16 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia và 78 di tích cấp tỉnh, tham gia các tour du lịch kết nối du lịch biển với các khu du lịch tâm linh, hoạt động lễ hội đậm đà bản sắc của đất và người Hoằng Hóa. Đó là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền thờ Tô Hiến Thành; Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Bảng Môn Đình - biểu tượng của sự hiếu học của đất và người Hoằng Hóa; là phủ Vàng thờ Mẫu đệ nhất Liễu Hạnh - một trong “tứ bất tử” của điện thần Việt Nam; là công viên văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường với kiến trúc đặc sắc...

Sẵn sàng đón ngày hội lớn

Khởi động mùa du lịch năm 2023, huyện Hoằng Hóa và các nhà đầu tư du lịch đang gấp rút chuẩn bị cho sự kiện mở đầu trong mùa du lịch là Lễ hội du lịch biển Hải Tiến dự kiến tổ chức vào ngày 28-4. Lễ hội năm nay có chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng và phát triển” hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều điều đặc sắc và ấn tượng. Chương trình khai mạc lễ hội sẽ được tổ chức vào tối 28-4, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa. Trong khuôn khổ dịp lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi động, hấp dẫn, nổi bật là hoạt động dù lượn dự kiến tổ chức tại khu vực núi Linh Trường, xã Hoằng Trường. Hoạt động Lễ hội du lịch biển Hải Tiến sẽ là dịp để huyện Hoằng Hóa giới thiệu, quảng bá giá trị, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của mình tới bạn bè, du khách.

Để chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón khách về với biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú, kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí tại KDL gấp rút hoàn thiện việc nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị phục vụ du lịch. UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho các phòng, ngành chức năng, các nhà đầu tư trong KDL và các xã nằm trong khu du lịch tăng cường công tác chỉnh trang, vệ sinh môi trường trong và ngoài KDL, tạo cảnh quan, môi trường sinh thái trong lành, xanh - sạch - đẹp, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả hoạt động kinh doanh, dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Sắp xếp ổn định, hợp lý các điểm kinh doanh, buôn bán, trông giữ xe; thực hiện phương án quản lý xe điện và phương tiện giao thông trong KDL. Các lực lượng chức năng xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch và chủ động thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm tốt an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ và phân luồng giao thông, sẵn sàng cho một mùa du lịch an toàn, hấp dẫn.

Một mùa hè mới lại về! Biển Hải Tiến đang náo nức bước vào mùa vui!

Việt Hương