Động Bo Cúng - điểm du lịch hấp dẫn

Cách TP Thanh Hóa khoảng gần 190 km về hướng Tây Bắc, động Bo Cúng tọa lạc tại bản Chanh, xã Sơn Thủy (Quan Sơn). Đến đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ, đủ màu sắc của hệ thống nhũ đá trong hang mà còn được hòa mình với thiên nhiên, cảnh quan hoang sơ của núi rừng nơi đây.

Động Bo Cúng thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Từ thị trấn Sơn Lư theo Quốc lộ 217 đến UBND xã Sơn Thủy, đi thêm 9 km sẽ đến động Bo Cúng. Động được người dân địa phương phát hiện năm 2008. Đây là điểm du lịch hấp dẫn nhiều du khách khi đặt chân lên vùng đất Quan Sơn. Đến đây, du khách sẽ ngỡ ngàng trước những nhũ thạch hình thù sinh động với đủ màu sắc lấp lánh. Động Bo Cúng có chiều dài hơn 1 km, với nhiều ngách hang khác nhau. Trong động có rất nhiều nhũ đá đủ màu sắc, kích thước và hình dạng khác nhau, nhiều cột nhũ giống tượng phật, cột chống trời, chim đại bàng, chùm đèn trong các tòa lâu đài tráng lệ, suối tóc của cô gái uốn lượn. Năm 2009, động Bo Cúng được xếp là di tích danh thắng cấp tỉnh.

Trong chuyến khảo sát mới đây, huyện Quan Sơn đã phát hiện thêm một ngách hang lớn, dài khoảng 400m, chỗ rộng nhất khoảng 60m, có rất nhiều nhũ đá lấp lánh với hình thù đẹp mắt. Do lối vào ngách hang mới phát hiện khá hiểm trở nên huyện Quan Sơn mới chỉ dừng lại ở việc tiếp cận, đồng thời tăng cường công tác quản lý không để khách du lịch vào tham quan, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho du khách. Để đưa ngách hang mới phát hiện vào phục vụ cho việc phát triển du lịch, mới đây, UBND huyện Quan Sơn đã mời Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh tại Việt Nam tiến hành khảo sát sâu hơn, đưa ra những nhận định chính xác hơn, phục vụ công tác bảo tồn và khai thác bền vững cảnh quan động Bo Cúng. Qua khảo sát, đo đạc động Bo Cúng, ông Howard Limbert, trưởng đoàn thám hiểm Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh tại Việt Nam công bố động Bo Cúng được hình thành khoảng 4 triệu năm, có chiều cao so với mặt nước biển 420m, động có chiều dài 1.078m là động có nhiều thạch nhũ, măng đá đẹp. Ông Howard Limbert đánh giá đây là một trong những hang động to và đẹp, có tiềm năng phát triển du lịch bền vững. Thạch nhũ của động rất đẹp, hiện trên thế giới có 5 hang động có thạch nhũ như động Bo Cúng.

Những công bố của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh tại Việt Nam là tiền đề quan trọng để huyện Quan Sơn quan tâm đầu tư, xây dựng động Bo Cúng trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách. Hiện nay, huyện đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tiềm năng du lịch của huyện Quan Sơn nói chung và động Bo Cúng nói riêng. Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo xã Sơn Thủy tăng cường công tác quản lý động Bo Cúng, tránh tình trạng xâm hại tới di tích. Ông Hà Văn Thể, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, cho biết: Thời gian gần đây, lượng khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm tại động Bo Cúng ngày càng đông. Đặc biệt, từ khi phát hiện ngách hang mới, số lượng khách du lịch tăng lên nhanh chóng. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, động Bo Cúng đón 25.000 lượt khách. Hiện nay, cùng với việc tăng cường biện pháp giữ gìn an ninh trật tự tại khu di tích, xã Sơn Thủy còn chỉ đạo lực lượng chức năng bảo vệ ngách hang mới phát hiện, không cho du khách vào trong để đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Bên cạnh đó, xã Sơn Thủy cho phép một số hộ dân trong xã làm các nhà chòi để làm nơi nghỉ chân và hoạt động dịch vụ phục vụ nhu cầu du khách khi đến tham quan và trải nghiệm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Thơ, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quan Sơn, cho biết: Động Bo Cúng là một trong những di tích danh thắng có giá trị phục vụ cho việc phát triển du lịch. Xung quanh khu di tích này còn có dòng suối Xia và hệ thống hang động đẹp kỳ vĩ như: động Bo Cúng, hang Co Láy, hang Lướn Lang, núi Lá Hoa... đây là tiền đề quan trọng để biến động Bo Cúng trở thành điểm du lịch hấp dẫn khách du lịch khi đến với huyện Quan Sơn. Hiện nay, huyện Quan Sơn đã xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trong động Bo Cúng; xây dựng nhà điều hành tại khu di tích; chỉnh trang khuôn viên, tạo cảnh quanh nhằm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng tại di tích danh thắng động Bo Cúng còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển du lịch bền vững. Thời gian tới, huyện sẽ tập trung xây dựng đề án quy hoạch tổng thể phát triển động Bo Cúng; thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ cảnh quan môi trường di tích danh thắng; tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu quảng bá tiềm năng thế mạnh của động Bo Cúng; phát triển các dịch vụ du lịch; đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng... Qua đó, góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Quan Sơn phát triển.

Bài và ảnh: Xuân Cường