Các khu, điểm vui chơi cho trẻ em nhộn nhịp đầu năm mới

Với mong muốn cho con em mình được vui chơi, thư giãn sau những giờ học căng thẳng, dịp đầu xuân năm mới nhiều gia đình đã lựa chọn đến những khu, điểm du lịch, hay các khu vui chơi có không gian rộng rãi, thoáng đãng...

Trẻ em thích thú với trò chơi bóng nước ở Nông trại Ánh Dương, xã Định Tân (Yên Định).

Những ngày đầu năm Quý Mão, ở Nông trại Ánh Dương, xã Định Tân (Yên Định), không khí rất sôi động, nhộn nhịp bởi có rất đông các gia đình mang theo trẻ em đến đây vui chơi, trải nghiệm. Là một trong số gia đình đến tham quan ở đây, ông Nguyễn Văn Dũng, xã Yên Ninh (Yên Định) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy vào dịp đầu năm mới cả gia đình tôi thường cùng nhau đi du xuân, ngắm cảnh. Vì nhà có trẻ nhỏ nên chúng tôi thường chọn các địa điểm phù hợp với các cháu như Nông trại Ánh Dương. Đến đây, các bạn nhỏ rất thích thú bởi không gian thoáng đãng, mát mẻ, trong lành, lại được tham gia nhiều hoạt động tham quan, trải nghiệm, vui chơi bổ ích. Qua đó, không chỉ giúp các cháu được thư giãn sau quãng thời gian học tập căng thẳng mà còn được tận hưởng không khí xuân”.

Với diện tích rộng gần 2 ha, hiện nay tại Nông trại Ánh Dương có rất nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách nhất là trẻ em như: được ngắm vườn hoa hướng dương, vườn cúc họa mi, vườn hoa hồng rực rỡ sắc màu, được tham quan hồ cá Koi, đường chong chóng nhiều màu sắc, và thú vị nhất là được chơi trò đi bóng nước... Ngoài ra, các em còn được trải nghiệm làm nông dân để chăm sóc những chú cừu, đàn thỏ, rồi cho cá Koi ăn. Anh Phạm Văn Đạt, quản lý Nông trại Ánh Dương chia sẻ: “Vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nông trại thu hút rất đông du khách nhất là các gia đình có trẻ em. Bởi vậy, để đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ du khách, nông trại đã chỉnh trang cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, trang trí thêm đèn lồng, chong chóng dọc hai bên lối đi. Đồng thời, nông trại cũng chú trọng xây dựng thêm nhiều góc sống ảo đẹp, trồng những loại hoa lạ, bắt mắt để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách; đầu tư xây dựng thêm các khu vui chơi, các trò chơi dành cho đối tượng trẻ em. Cùng với đó, quan tâm bố trí lực lượng cứu hộ trực tại các điểm vui chơi ngoài trời để sẵn sàng xử lý nếu có tình huống xảy ra. Do đó, theo thống kê trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023, nông trại đón được khoảng 10.000 du khách đến tham quan (trong đó đối tượng trẻ em chiếm khoảng một nửa)”.

Tại TP Thanh Hóa, dịp đầu xuân có rất nhiều các khu, điểm vui chơi thu hút đông đảo các gia đình có trẻ em, như: Công viên Hội An, làng cổ Đông Sơn, Khu du lịch sinh thái Linh Kỳ Mộc, hay tại các siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi ngoài trời... Nắm bắt được nhu cầu vui chơi giải trí của trẻ em trong dịp tết đến xuân về, tại các điểm vui chơi đều tổ chức nhiều hoạt động, hay có thêm các trò chơi mới để phục vụ các “thượng đế nhí”. Chẳng hạn, tại Công viên Hội An vào dịp Tết Nguyên đán 2023 đã tái hiện lại không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc với đường hoa và những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu, rồi các gian hàng trưng bày vải, áo dài, trang phục truyền thống, tranh, ảnh nghệ thuật, đồng thời tổ chức các hoạt động trình diễn thư pháp, cho chữ đầu xuân; các trò chơi truyền thống của Thanh Hóa và Hội An... Bởi vậy, dịp trước, trong và sau tết nhiều gia đình đã đưa con em mình đến đây vừa để tận hưởng bầu không khí của năm mới vừa để ngắm cảnh, check-in và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống... Tại làng cổ Đông Sơn dịp Tết Nguyên đán 2023 cũng thu hút rất đông các bạn khách nhí. Đến đây, các bé sẽ được tìm hiểu, trải nghiệm nền văn hóa Đông Sơn, thăm di tích đền thờ Lê Uy - Trần Khát Chân, di chỉ khảo cổ học Đông Sơn và tản bộ dọc theo làng cổ tham quan 4 ngõ: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng để ngắm các ngôi nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm đang được nhiều gia đình giữ gìn và phát huy. Đặc biệt, dịp Xuân Quý Mão năm nay, UBND phường Hàm Rồng còn tổ chức chương trình “Tết xưa làng cổ” với chuỗi hoạt động đa dạng, hấp dẫn như: giới thiệu sản phẩm tại chợ quê; tổ chức các trò chơi, trò diễn dân gian; tổ chức các hoạt động ẩm thực, mua sắm; tham quan, chụp ảnh check-in tại các điểm di tích lịch sử, các ngõ trong làng cổ... Bởi vậy, đến đây các em còn được hòa mình vào không khí sôi nổi của các trò chơi, trò diễn dân gian hấp dẫn mang đậm không khí tết cổ truyền dân tộc và thưởng thức ẩm thực hương vị quê hương.

Cùng với việc du xuân trải nghiệm các khu, điểm du lịch thì tại các trung tâm thương mại, khu vui chơi trên địa bàn TP Thanh Hóa cũng thu hút rất đông các bạn nhỏ tìm đến. Điển hình như tại Khu vui chơi Kisd world, đường Lê Hoàn (TP Thanh Hóa) những ngày đầu năm trẻ em đến đây vui chơi đã chật kín. Khu vui chơi được đầu tư và đi vào hoạt động năm 2018, với 1.200 m2, kết hợp giữa vận động và trí tuệ được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu giúp trẻ phát triển toàn diện. Hiện tại, khu vui chơi có nhiều trò chơi hấp dẫn như leo núi, sân cát, nhà bóng, khu cắm trại, khu vui chơi tự do, khu vực sân khấu, thiết kế thời trang... Tất cả các khu vực đều được bố trí và chia theo lứa tuổi, sở thích và giới tính của các em. Để đảm bảo an toàn cho các em vui chơi, ban quản lý khu vui chơi đã chú trọng đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, đa dạng các loại đồ chơi, đồng thời thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, thay thế và quan tâm vệ sinh, phun khử khuẩn khu vui chơi, đồ chơi hàng ngày.

Có thể nói, các điểm vui chơi giải trí, các khu du lịch, công viên, quảng trường... đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều trẻ em trong dịp đầu xuân năm mới. Đến đây, các em được thư giãn bằng cách tham gia các hoạt động vui chơi bổ ích. Từ đó, không chỉ để rèn luyện, phát triển trí tuệ mà còn giúp các em có một mùa xuân an bình, vui tươi.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt