Đồng chí Lương Thị Hoa được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa XVI

Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 5/4, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì họp đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng.

Ngày 27/3/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã có Công văn số 427 về việc giới thiệu đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, đại biểu Quốc hội khóa XVI để bầu giữ chức Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa XVI. Đối với nhân sự Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tại văn bản nêu trên; ngày 01/4/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các bước quy trình giới thiệu nhân sự giữ chức vụ Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đối với đồng chí Lương Thị Hoa và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội theo quy định (tại văn bản số 361 ngày 02/4/2026).

Tại buổi họp, các thành viên Đoàn ĐBQH Thanh Hóa đã bầu đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa XVI.

Tại buổi họp, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm để tham gia thực hiện tốt chương trình kỳ họp đề ra; quán triệt các nội dung, yêu cầu đại biểu phát huy cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đưa tiếng nói của cử tri Thanh Hóa đến với Quốc hội.

Theo chương trình, sáng mai (6/4), Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Quốc Hương