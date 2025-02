Đội trưởng Mỹ “oanh tạc” phòng vé Bắc Mỹ, bất chấp chê bai

Cuối tuần qua, phòng vé Bắc Mỹ chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của “Captain America: Brave New World” (tựa phim chiếu tại Việt Nam: “Captain America: Thế giới mới” ), bộ phim đánh dấu màn “chuyển giao” danh hiệu Đội trưởng Mỹ từ Chris Evans sang Anthony Mackie.

Một cảnh trong "Captain America: Brave New World." (Nguồn: Marvel Studios)

Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình, “Captain America: Brave New World” vẫn chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé, với con số ấn tượng - 100 triệu USD trong dịp cuối tuần kéo dài 4 ngày, trở thành màn ra mắt có doanh thu lớn kể từ đầu năm đến nay.

Nội dung “Captain America: Brave New World” xoay quanh nhân vật chính Sam Wilson (Anthony Mackie đóng) - người thay thế vai trò đội trưởng khi Steve Rogers (Chris Evans thủ vai) từ bỏ chiếc khiên siêu anh hùng tại phần phim “Avengers: Endgame.”

Sam Wilson có sứ mệnh bảo vệ công lý, liên tục đối mặt với những áp lực, thách thức mới. Anh đồng hành cùng người bạn Falcon (Danny Ramirez đóng), đối đầu tên ác nhân Samuel Sterns (Tim Blake Nelson đóng) - người sở hữu trí tuệ siêu việt, thao túng nhiều nhân vật quan trọng bằng cách kiểm soát tâm trí họ để gây tội ác.

Bối cảnh phim xây dựng thời kỳ nước Mỹ trải qua nhiều biến động khi Tướng Ross (Harrison Ford đóng) đắc cử tổng thống và Sam Wilson phải ra sức ngăn chặn một âm mưu ám sát chính trị.

“Captain America: Brave New World” là một “phép thử” đối với Marvel sau một năm 2024 “im hơi lặng tiếng” và sau thất bại phòng vé của "The Marvels."

Với kinh phí sản xuất 180 triệu USD (chưa tính chi phí quảng bá), bộ phim được kỳ vọng sẽ “hâm nóng” lại vũ trụ điện ảnh này. Mặc dù vậy, “Captain America: Brave New World” không hẳn “nở hoa” trên thảm đỏ phê bình.

Trên Rotten Tomatoes - trang web uy tín về tổng hợp đánh giá phim, “Captain America: Brave New World," chỉ nhận được 51% đánh giá tích cực, một con số khá thấp so với mặt bằng chung của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Khán giả có vẻ “dễ tính” hơn khi chấm cho phim 80% trên Rotten Tomatoes và điểm CinemaScore là B-.

Trong khi đó, “Paddington in Peru” (tựa chiếu tại Việt Nam: “Paddington: Gấu thủ chu du” ) về đích ở vị trí thứ hai với doanh thu ước tính 16 triệu USD.

Mặc dù nhận được nhiều đánh giá tích cực, nhưng phần phim mới nhất về chú gấu Paddington đáng yêu thích ăn mứt cam vẫn “lép vế” khá nhiều so với "Captain America."

Bộ phim hoạt hình/live-action này kể về chuyến phiêu lưu trở lại Peru của Paddington (do Ben Whishaw lồng tiếng) cùng gia đình Brown (Hugh Bonneville và Emily Mortimer). “Paddington in Peru” đã “bỏ túi” 115 triệu USD ở thị trường quốc tế trước khi “đổ bộ” Bắc Mỹ.

Danh sách còn lại trong Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

3. Heart Eyes – 10 triệu USD 4. Dog Man – 9,7 triệu USD 5. Ne Zha 2 – 7,2 triệu USD 6. Love Hurts – 4,4 triệu USD 7. Mufasa: The Lion King – 4,2 triệu USD 8. One of Them Days - 3 triệu USD 9. Companion – 1,9 triệu USD 10. Becoming Led Zeppelin – 1,8 triệu USD./.

Theo TTXVN