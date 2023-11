Yên Cát xây dựng hạ tầng đô thị văn minh

Với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Như Xuân, thời gian qua thị trấn Yên Cát đã phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp ủy, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để xây dựng thị trấn trở thành đô thị văn minh.

Hạ tầng thị trấn Yên Cát được đầu tư xây dựng đồng bộ và hiện đại.

Đồng chí Lê Khắc Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Yên Cát, cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn Yên Cát được mở rộng địa giới hành chính sáp nhập toàn bộ đơn vị xã Yên Lễ vào thị trấn. Sau sáp nhập, thị trấn Yên Cát mới được phân chia thành 15 khu phố với 2.240 hộ dân, 9.886 nhân khẩu. Trong những năm qua, thị trấn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của huyện. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thị trấn vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, đó là nhiều tiềm năng, lợi thế của thị trấn vẫn chưa được đánh giá, khai thác, phát huy đầy đủ. Kinh tế - xã hội phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng, phát triển đô thị, trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường còn hạn chế; phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị chưa toàn diện, thiếu đồng bộ; một số dự án lớn chậm được triển khai, gây lãng phí nguồn lực. Phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người thị trấn chưa thực sự tương xứng với vai trò, vị thế của thị trấn.

Nhằm phát triển thị trấn Yên Cát trở thành đô thị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, chính quyền thị trấn đã tập trung chỉ đạo đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng thể thị trấn, phê duyệt sử dụng đất đến năm 2030; xây dựng ban hành kế hoạch chi tiết, hướng dẫn cụ thể về các lĩnh vực, các nội dung liên quan đến xây dựng đô thị như về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông... Từ đó, chính quyền thị trấn tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ trách nhiệm, ủng hộ và tham gia thực hiện tốt các quy định của Nhà nước và địa phương để nêu cao tinh thần trách nhiệm và tham gia đầy đủ việc xây dựng đô thị văn minh. Kết quả cho thấy kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 16,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người, tăng 10 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được quan tâm đầy đủ, văn hóa thể thao được đẩy mạnh. Trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, Đảng ủy thị trấn đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND thị trấn khắc phục hạn chế, tồn tại về công tác quản lý xây dựng, quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, quản lý hành lang giao thông, quản lý tài nguyên môi trường, xây dựng cơ bản... Để kịp thời phát hiện những vi phạm trong xây dựng, UBND thị trấn đã ban hành quy chế quản lý đô thị, tiến hành thành lập đội quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn; chỉ đạo Ban quản lý đô thị tiến hành kẻ vạch sơn chỉ giới hành lang vỉa hè trên các tuyến phố, hàng ngày tiến hành tuần tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về hành lang, trật tự. Đối với vấn đề ô nhiễm môi trường nhất là ở lòng khe, các lò mổ trên địa bàn, UBND thị trấn Yên Cát đã phối hợp với Đội kinh tế Môi trường Công an huyện Như Xuân kiểm tra các hộ kinh doanh giết mổ xả thải ra môi trường và tiến hành xử lý vi phạm theo đúng quy định Nhà nước.

Cùng với tăng cường thực hiện nghiêm kỷ cương quản lý quy hoạch, bảo đảm công khai, minh bạch, cấp ủy, chính quyền thị trấn Yên Cát đã tập trung đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển hệ thống giao thông kết nối nội vùng và liên vùng theo quy hoạch, đồng bộ với quy hoạch kiến trúc, cảnh quan, đô thị văn minh, hiện đại. Bên cạnh các nguồn vốn ngân sách đầu tư, thị trấn cũng đã tập trung huy động nguồn lực trong Nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Qua 3 năm thị trấn đã huy động tổng nguồn vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng để tiến hành chỉnh trang, kiến thiết đô thị, tập trung nâng cấp cải tạo, xây dựng các tuyến đường; xây dựng sửa chữa lại hệ thống điện chiếu sáng công cộng với tổng chiều dài 59,2 km; xây dựng lại hệ thống cổng chào các khu phố; hệ thống vỉa hè các tuyến phố được xây dựng và nâng cấp; sửa chữa xây dựng khuôn viên công sở thị trấn; xây dựng, cải tạo nhà văn hóa và bổ sung thiết chế văn hóa các khu phố; đường giao thông được xây dựng, cải tạo và nâng cấp, tỷ lệ cứng hóa giao thông đạt 98,7%, các tuyến đường được khởi công xây dựng mới như tuyến đường Quế Phú, đường giao thông khu phố Thăng Bình đi Mỹ Ré, khu phố1 đi khu phố 4...; khởi công xây dựng tuyến đường xã Tân Bình nối với đường Hồ Chí Minh và thị trấn Yên Cát và một số công trình đầu tư công khác do UBND thị trấn quản lý gắn với việc quản lý có hiệu quả công tác quy hoạch của thị trấn...

Với mục tiêu đến năm 2025 thị trấn Yên Cát đạt chuẩn đô thị văn minh, Đảng ủy thị trấn Yên Cát tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng khu phố kiểu mẫu, hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh.

Bài và ảnh: Minh Hiếu