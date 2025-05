Giấc mơ an cư đang hiện thực hóa

Với mục tiêu hoàn thành 13.787 căn nhà ở xã hội (NOXH) đến năm 2030, Thanh Hóa đang nỗ lực vượt qua nhiều rào cản để hoàn thành hơn 5.000 căn trong năm 2025. Hành trình đó không chỉ là những con số, mà còn là khát vọng an cư của hàng vạn gia đình lao động trên địa bàn tỉnh.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành đang được chủ đầu tư triển khai xây dựng.

Một buổi chiều tháng 5 oi ả, chị Nguyễn Thị Lương, công nhân Khu công nghiệp Lễ Môn, hồ hởi dẫn chúng tôi đi tham quan căn hộ mới nhận bàn giao tại Dự án NOXH Tân Thành ECO3, ở phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa: "Trước đây vợ chồng tôi phải thuê trọ với giá 2,5 triệu đồng mỗi tháng, phòng trọ chật chội, nóng nực. Giờ có căn hộ chung cư này, hai đứa con có chỗ học hành đàng hoàng, tôi như trút được gánh nặng trên vai", chị Lương chia sẻ với ánh mắt rạng ngời.

Còn chị Lê Thị Hương, giáo viên mầm non trên địa bàn TP Thanh Hóa với thu nhập khiêm tốn, không giấu được niềm vui khi vừa nhận căn hộ tại Dự án NOXH Tân Thành ECO3: "Tôi và chồng đã tích góp gần 10 năm mà vẫn không đủ mua nhà ở thương mại. Nhờ chính sách NOXH, gia đình tôi đã có một tổ ấm với giá cả hợp lý, lại được vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội".

Khác với chị Lương và chị Hương đã có căn hộ NOXH, chị Phạm Thị Hằng, công nhân may tại một công ty đóng trên địa bàn xã Đông Vinh, TP Thanh Hóa vẫn đang mong ngóng. Mỗi lần nghe thông tin về dự án NOXH đang triển khai xây dựng, chị lại đến tìm hiểu. "Thỉnh thoảng đi làm về, tôi lại đi qua công trường xây dựng Dự án NOXH tại phường Quảng Thành thấy tòa nhà cao thêm một chút, là thêm một phần hy vọng trong tôi. Dù chưa biết mình có may mắn sở hữu được căn hộ nào không, nhưng tôi tin rằng những người như chúng tôi sẽ sớm có một mái ấm để an cư lạc nghiệp" - chị Hằng chia sẻ.

Mong muốn của chị Hằng cũng là mong muốn của hàng ngàn công nhân trên địa bàn tỉnh hiện nay. Để hiện thực hóa giấc mơ có “một mái nhà” cho hàng ngàn gia đình lao động, những năm qua tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt. Trong đó, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 20/9/2023 về việc triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch này, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2021-2030 sẽ hoàn thành ít nhất 13.787 căn hộ, trong đó giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 6.287 căn và giai đoạn 2026-2030 hoàn thành khoảng 7.500 căn.

Đến hết tháng 3/2025, Thanh Hóa đã thực hiện hoàn thành 1.817 căn hộ NOXH. Trong đó, 1 dự án đã hoàn thành với 466 căn hộ (Tân Thành ECO2) và 8 dự án đang triển khai thực hiện, đã hoàn thành một phần với 1.351 căn hộ, đang thi công 6.568 căn hộ.

Các dự án đang triển khai bao gồm: Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long đã hoàn thành 246/369 căn; NOXH tại phường Quảng Thắng (Khu dân cư Tân Thành ECO3) đã hoàn thành 282/423 căn; NOXH tại phố Bào Ngoại đã hoàn thành 480 căn; NOXH dành cho công nhân tại khu vực phía Đông Khu công nghiệp Lễ Môn đã hoàn thành 291/1.211 căn; NOXH tại Dự án số 1 Khu đô thị trung tâm thành phố đã khởi công 856/2.824 căn; NOXH tại phường Quảng Thắng đã hoàn thành 215/637 căn; NOXH phường Quảng Thành đã hoàn thành 222/860 căn; và Khu NOXH AMC đã khởi công 3 tòa nhà với 900 căn.

Ngoài các dự án đã và đang triển khai, trên địa bàn tỉnh còn có 4 dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa hoàn thành thủ tục đầu tư để triển khai xây dựng, với tổng số căn hộ khi hoàn thành dự kiến là 3.800 căn. Trong số này, dự án NOXH phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa thuộc khu ở và dịch vụ thuộc khu đô thị Bắc cầu Hạc đã thẩm định thiết kế cơ sở tại Bộ Xây dựng, đang làm thủ tục giao đất và cấp giấy phép xây dựng, dự kiến khởi công trong quý II năm 2025 với 4 tòa nhà, 2.376 căn.

Đồng thời, có 14 dự án đang thực hiện các hồ sơ, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng số căn hộ khi hoàn thành dự kiến là 7.596 căn. Dự kiến quý II/2025, tỉnh sẽ hoàn thành chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện 14 dự án này. Hiện có 8/14 dự án đang trình thẩm định, phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND tỉnh, việc phát triển NOXH trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, như: các chính sách ưu đãi cho chủ đầu tư dự án NOXH, nhà ở công nhân đã ban hành chưa đủ hấp dẫn (lợi nhuận định mức của dự án đối với trường hợp bán NOXH không được vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư), dẫn đến không thu hút và khuyến khích được các chủ đầu tư tham gia. Mức hỗ trợ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng là tương đối thấp, chỉ thấp hơn từ 1,5 đến 2% lãi suất cho vay so với lãi suất vay thông thường và theo cơ chế cho vay thương mại, không đủ để khuyến khích nhu cầu vay vốn từ người mua nhà.

Trước những khó khăn, vướng mắc đó, UBND tỉnh đã kiến nghị Quốc hội ban hành nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển NOXH để làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ trong việc thực hiện các dự án NOXH. Đồng thời, tỉnh cũng đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu hoàn thành NOXH năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị. Theo đó, tính đến năm 2025, TP Thanh Hóa phải hoàn thành 5.249 căn hộ, thị xã Nghi Sơn, huyện Thọ Xuân và huyện Yên Định cũng được giao chỉ tiêu cụ thể.

Để thúc đẩy tiến độ các dự án, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển NOXH và thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách. Các buổi họp giao ban định kỳ được tổ chức để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, giải quyết khó khăn. Sở Xây dựng cũng đã được giao làm đầu mối theo dõi, giám sát việc thực hiện các dự án, báo cáo UBND tỉnh định kỳ. Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 căn hộ trong năm 2025, đảm bảo chỉ tiêu mà Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/02/2025 về việc giao chỉ tiêu hoàn thành NOXH trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Có thể nói, những căn NOXH không đơn thuần là những căn hộ giá rẻ, mà là biểu tượng của một chính sách an sinh xã hội nhân văn, là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Đảng và Nhà nước trong việc hiện thực hóa ước mơ “an cư” cho hàng vạn gia đình lao động, góp phần thực hiện thành công Đề án 1 triệu căn hộ NOXH của Chính phủ, khẳng định sức sống mạnh mẽ của chính sách “không ai bị bỏ lại phía sau” mà Đảng và Nhà nước ta đang kiên định theo đuổi.

Bài và ảnh: Ngân Hà