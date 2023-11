Xóa bỏ tư tưởng, tập quán canh tác lạc hậu - cách làm từ Đảng bộ huyện Quan Sơn

Theo Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quan Sơn Lê Anh Thiện, năm 2021 tổng số tiền tiết kiệm của người dân trên địa bàn huyện tại chi nhánh tăng 7 tỷ đồng so với năm 2020; năm 2022 tăng 12 tỷ đồng so với năm 2021 và 10 tháng năm 2023 tăng 15 tỷ đồng so với cả năm 2022. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quan Sơn đã tích cực cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân mở tài khoản và gửi tiền tiết kiệm hàng tháng.