Vỡ nợ hàng chục tỷ đồng xôn xao đất Hà Long

Gần 1 tháng qua, nhiều người dân ở xã bán sơn địa Hà Long, huyện Hà Trung mất ăn, mất ngủ vì có nguy cơ mất trắng những khoản tiền huy động và tích cóp cả đời khi cho một phụ nữ trong xã vay lãi ngày.

Nạn nhân trao đổi với phóng viên Báo Thanh Hóa về việc nhiều tỷ đồng cho vay có nguy cơ mất trắng do người vay vỡ nợ.

Do thấy lợi nhuận cao và được trả lãi đầy đủ trong thời gian dài nên nhiều người đã đi vay của người khác để cho vay lại lấy chênh lệch, dẫn đến nhiều hộ nguy cơ mất trắng gia sản, thậm chí vướng vòng lao lý. Câu chuyện đang gây xôn xao dư luận địa phương bởi “con nợ” thông báo bị lừa nên không còn khả năng trả nợ. Nhiều nạn nhân cho biết tổng số tiền người dân trong xã và ở thị xã Bỉm Sơn cho vay rất lớn, hiện nhiều hộ cho vay đã trình giấy nợ với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

Cách đây ít ngày bà Nguyễn Thị Du ở thôn Gia Miêu, xã Hà Long lo buồn rồi phát ốm phải nhập viện điều trị. Trước đó, bà đã dùng tiền của gia đình tích cóp cả đời, rồi huy động thêm để cho vay lãi với tổng các lần cho vay cộng dồn lên đến 3,2 tỷ đồng, giờ thì có nguy cơ mất trắng. Tại thôn Nghĩa Đụng cùng xã, 18 người dân địa phương là “chủ nợ cấp 1” liên tục đến gia đình bà Bùi Thị Độ để đòi nợ khoản tiền cho vay, trong đó có nhiều người cho vay hàng tỷ đồng. Nhiều người còn yêu cầu bà Độ phải giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất đồi sản xuất nông nghiệp để làm tin. Bởi lẽ, bà Độ chính là khâu “trung gian”, đi huy động vốn của bà con nông dân trong xã rồi cho “con nợ” Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1988, ở thôn Nghĩa Đụng trong xã vay lại.

Với khoản nợ 14,7 tỷ đồng đổ đầu nhưng không thể cân đối trả nổi, bà Độ buồn bã kể quá trình dẫn đến vỡ nợ: “Tôi là chi hội trưởng chi hội nông dân thôn, đồng thời kiêm tổ trưởng tổ vay vốn theo kênh Ngân hàng Chính sách xã hội nên có nhiệm vụ đấu mối cho bà con vay vốn làm ăn và thu lãi trả ngân hàng hằng tháng. Từ tháng 3-2021, chị Nguyễn Thị Lý đến đặt vấn đề, nói thấy tôi uy tín, có khả năng kêu gọi huy động vốn từ bà con nên nhờ thông báo với bà con cho vay lãi để đảo sổ nợ tại một ngân hàng ở thị xã Bỉm Sơn. Là người địa phương quen biết nhau, lại thấy chị Lý có cửa hàng kinh doanh thuốc tây và sữa lớn ở địa phương nên nhiều người tin tưởng, cho chị Lý vay với lãi suất luôn cao hơn các ngân hàng. Giai đoạn đầu, cứ 5 đến 10 ngày thì chị Lý trả cả gốc và lãi với mức 1 ngày là 150 nghìn đồng cho 100 triệu đồng tiền gốc, tương đương 4,5 triệu đồng/tháng/100 triệu đồng. Vì nhiều người cho vay “lắt nhắt” nên sau đó tôi huy động các hộ rồi chuyển cho chị Lý từng khoản lớn. Qua nhiều tháng, việc trả nợ đều đúng hạn nên càng có nhiều người đưa đến để tôi làm thủ tục cho chị Lý vay thêm”.

Cũng theo bà Độ, đến đầu tháng 10-2022, chị Lý nói cần huy động thêm 6 tỷ đồng nữa để đầu tư làm ăn nên bà tiếp tục thông báo, rồi nhiều bà con tiếp tục gửi qua bà. Qua các giấy nợ viết tay, nếu cộng dồn của các hộ được bà Độ huy động từ tháng 3-2021 đến ngày 21-10-2022 để cho chị Lý vay đã lên tới 14,7 tỷ đồng. Đến cuối tháng 10-2022 chị Lý thông báo với bà Độ là góp vốn làm ăn và bị một người ở tỉnh Bình Dương lừa mất 52 tỷ đồng, giờ không liên lạc được, cũng không nắm được tung tích nên vỡ nợ, không thể trả nổi.

Giấy vay tiền viết tay giữa vợ chồng chị Nguyễn Thị Lý và vợ chồng bà Bùi Thị Độ ở xã Hà Long.

Tại địa phương, có nhiều người đang cho chị Lý vay trực tiếp cũng như qua bà Độ với số tiền 2 - 3 tỷ đồng, thậm chí 4 - 5 tỷ đồng, như: Chị Bùi Thanh T. ở thôn Nghĩa Đụng cho vay 5 tỷ đồng; ông Nguyễn Văn Ch. ở thôn Hoàng Vân cho vay 3,9 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị D. ở thôn Nghĩa Đụng cho vay 3,9 tỷ đồng; ông Phạm Xuân Ph. ở thôn Yến Vỹ cho vay 2,1 tỷ đồng... Trong số những nạn nhân có khoảng một nửa là đồng bào Mường. Khi phóng viên có mặt tại địa phương, nhiều nạn nhân đến thông báo bị lừa nhưng lại không muốn nêu tên, sợ họ hàng, người thân biết.

Không chỉ ở Hà Long, nhiều người ở thị xã Bỉm Sơn cũng cho chị Nguyễn Thị Lý vay tiền với lãi suất tương tự. Ông Mai Đức Th. trú tại phường Bắc Sơn đưa chúng tôi xem các giấy nợ viết tay và hóa đơn chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, tố chị Nguyễn Thị Lý đang vay của ông tổng số tiền lũy kế lên đến 5,9 tỷ đồng. Theo ông Th., “đây là toàn bộ số tiền bán dứa, chăn nuôi lợn nhiều năm, rồi bán đất, huy động của con cháu. Tôi cho vay từ tháng 10-2021 là 400 triệu đồng, sau huy động cho vay tăng dần. Những tháng đầu việc chuyển tiền đều qua tài khoản ngân hàng nên có hóa đơn giao dịch, gần đây vì tin tưởng nên thì chỉ cần chuyển qua tài khoản trên điện thoại"... Theo tìm hiểu, một phụ nữ tên H. là chủ quầy thuốc tây ở phường Ba Đình cũng đang cho Nguyễn Thị Lý vay 1,1 tỷ đồng...

Qua tìm hiểu, nhiều hộ gia đình ở xã Hà Long có tiền tỷ cho vay là bởi dự án đường cao tốc Bắc - Nam đi qua xã Hà Long nên được bồi thường giải phóng mặt bằng. Mặt khác, nơi đây là vùng đồi bán sơn địa thoai thoải với quỹ đất lớn và màu mỡ nên nhiều hộ trồng dứa, cây ăn quả cũng có thu nhập hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự cần cù chịu khó của người dân địa phương trong sản xuất, rồi tích cóp cũng như tiền bồi thường giải phóng mặt bằng của nhiều gia đình đang đứng trước nguy cơ mất trắng.

Nhiều hóa đơn chuyển tiền vào tài khoản cho chị Nguyễn Thị Lý vay nợ của ông Mai Đức Th. ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Trao đổi với chúng tôi, thiếu tá Nguyễn Văn Dương, Trưởng Công an xã Hà Long cho biết, trên địa bàn có xảy ra sự việc vỡ nợ như phóng viên thông tin, công an xã đã vào cuộc xác minh, nắm bắt tình hình. Tuy nhiên, thiếu tá Dương từ chối trả lời các thông tin với lý do vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể phát ngôn. Về nội dung người dân phản ánh tổng số tiền các nạn nhân trong xã và ở thị xã Bỉm Sơn cho Nguyễn Thị Lý vay có thể lên tới hơn 100 tỷ đồng, Trưởng Công an xã Hà Long cũng đề nghị phải chờ thông tin điều tra chính xác.

Qua tìm hiểu của phóng viên, những người cho chị Lý vay tiền đa phần đều có giấy vay nợ viết tay theo sự thỏa thuận dân sự giữa hai bên. Hiện đã có 2 nạn nhân làm đơn tố giác chị Nguyễn Thị Lý vay mượn tiền nhưng không có khả năng trả tới Tòa án Nhân dân huyện Hà Trung.

Báo Thanh Hóa sẽ tiếp tục thông tin vụ việc khi có diễn biến mới.

Bài và ảnh: Nhóm PV Kinh tế