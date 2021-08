Trắng đêm phòng, chống dịch ở Nông Cống

Về đêm, mọi con đường ở huyện Nông Cống đều vắng vẻ, mọi ngôi nhà đều đóng cửa, chỉ có những người thực thi nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 mới ra ngoài. Mỗi người đều nêu cao ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng. Tất cả đều đặt niềm tin vào các quyết sách của huyện, của tỉnh. Sự yên tĩnh của mỗi con đường, thôn xóm khiến cho những bước chân “tuần tra” của các chiến sĩ công an, quân đội, y, bác sĩ… dường như nhanh hơn.

Lực lượng chức năng làm việc tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Thăng Bình.

Ngay sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên tại thôn Đạt Tiến 2, xã Tế Nông, huyện Nông Cống đã ban hành Công điện số 26/CĐ-UBND yêu cầu toàn huyện thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg; thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với toàn bộ xã Tế Nông, xã Hoàng Giang, thôn Thanh Liêm (xã Hoàng Sơn), thôn Thọ Đông (xã Thăng Thọ), các thôn có ca F1, bắt đầu từ 18 giờ ngày 24-8-2021. Từ 16 giờ ngày ngày 25-8, huyện Nông Cống đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ trên địa bàn toàn huyện. Thời gian áp dụng là 15 ngày, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Cảnh sát giao thông kiểm tra, kiểm soát phương tiện tại tại điểm chốt đường Nghi Sơn - Sao Vàng

Từ ngày đầu thực hiện chỉ thị, người dân toàn huyện Nông Cống ai nấy đều ý thức được sự nguy hiểm của dịch, bệnh COVD-19. Có mặt tại chốt lúc nửa đêm mới thấy được nỗi vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ. Trời mưa gió, đêm tối nhưng các lực lượng phải luôn bám sát, theo dõi để đề phòng người lưu thông xe máy vượt chốt ra khỏi địa bàn Nông Cống về các địa phương khác. Ai ai cũng nhận thức rõ đây là thời điểm tất cả phải nỗ lực, quyết tâm bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

Một chốt trực phòng chống COVID-19 tại huyện Nông Cống

Đêm càng khuya, nhưng các cán bộ tại ở lán dã chiến vẫn miệt mài làm việc.

Những cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chỉ đạo, Tổ chống dịch của huyện thường tranh thủ vào buổi tối để sáng hôm sau các nội dung công tác được triển khai ngay. Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Nông Cống Phạm Hồng Hạnh chia sẻ: Công việc nhiều, đòi hỏi khẩn trương, chúng tôi còn phải đi cơ sở kiểm tra. Từ khi có dịch, chúng tôi ở lại làm việc ngay tại cơ quan, tắm thì hôm có hôm không, quên ăn, bỏ bữa là chuyện thường. Kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo ở tất cả các chốt, nhiều hôm các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trở về trụ sở UBND huyện thì trời cũng hửng sáng.

Trắng đêm không ngủ, những cuộc điện thoại nóng máy của cán bộ các phòng, ban báo cáo công việc và tin báo liên tục của người dân… nhưng sự mệt mỏi không còn chỗ hiện diện, thay vào đó là động lực quyết tâm để tiếp tục bước vào ngày mới với bộn bề công việc. Nghỉ chưa lại sức, tất cả mọi người lại tiếp tục bắt tay ngay vào công tác đôn đốc, phối hợp với Sở Y tế triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả người dân trong huyện.

Lãnh đạo huyện Nông Cống kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bênh tại các điểm chốt.

Các phòng làm việc của Huyện ủy, UBND huyện đều mở cửa, điện sáng 24/24 giờ, trên bàn làm việc không có gì ngoài giấy tờ và mấy gói mỳ tôm… Các cán bộ chuẩn bị đi cơ sở ai cũng “khăn gói, trang bị kín mít”. Trời nóng nực phải đeo khẩu trang lâu, không thể không nói là khó chịu. Nhưng vào vùng dịch, tất cả đều phải che chắn cẩn thận. Các chốt chặn được lập thành vòng trong, vòng ngoài, có công an, quân đội, y tá, dân quân trực chiến. Bất kỳ phương tiện nào qua lại đều được kiểm tra đầy đủ giấy tờ tùy thân, mục đích ra vào nhằm bảo đảm an toàn. Lực lượng công an tuần tra tất cả các khu vực nghi ngờ, rà soát, truy vết… không để lọt bất cứ trường hợp nào ra, vào khu vực phong tỏa. Không ai còn thời gian cho riêng mình, họ tạm gác công việc riêng tư để chung tay chống dịch, vì sự bình an của Nhân dân.

Có tận mắt chứng kiến công việc của các lực lượng liên ngành đang nỗ lực chống dịch COVID-19 ở điểm nóng Nông Cống với những bát cơm ăn vội, giấc ngủ chẳng tròn, chống chọi với nắng mưa mới thấu hiểu hết nỗi gian truân, sự hy sinh, cống hiến của họ.

Khánh Phương - Thanh Sơn