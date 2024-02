Thực hiện nghiêm mệnh lệnh về bảo đảm trật tự, ATGT

Ý thức, trách nhiệm của lái xe khi tham gia giao thông tiếp tục là vấn đề được đề cập sau vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 mẹ con trong một gia đình có hộ khẩu thường trú tại TP Thanh Hóa tử vong ngày 18/2 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ảnh minh họa.

Hình ảnh ghi lại cho thấy lái xe gây ra tai nạn liên hoàn này đã cố tình vượt trái quy định. Và theo phán đoán của một số người, có thể trên xe chỉ có 2 người ngồi hàng ghế đầu thắt dây an toàn nên bị xây xát nhẹ; 3 người hàng ghế sau tử vong có thể đã không thắt dây an toàn. Nếu giả thiết này đúng, thì một lẫn nữa trở thành bài học đắt giá, nhưng sống động với người tham gia giao thông bằng ô tô. Việc thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô là yêu cầu bắt buộc, tuy nhiên chưa có nhiều người chấp hành, mà thường chỉ thực hiện để tránh bị lực lượng chức năng xử phạt.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) từ những vụ tai nạn giao thông xảy ra trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, có tới 11,33% số vụ do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát; 14,13% đi không đúng phần đường, làn đường, chiều đường và chuyển hướng không đảm bảo an toàn. Trong tổng số vụ tai nạn giao thông, số vụ xảy ra trên cao tốc và quốc lộ chiếm tỷ lệ cao nhất, với 35,64%. Điều này cho thấy sự chủ quan của người điều khiển phương tiện, vì quốc lộ mặt đường tốt lái xe thường tận dụng cho xe chạy với tốc độ tối đa, nhiều khi vượt tốc độ quy định và thường ít chú ý đến các biển cảnh báo.

Khung giờ buổi tối (từ 18 đến 24 giờ) xảy ra tai nạn nhiều nhất, chiếm tới 43,25%. Xảy ra tình trạng này một phần do nhiều lái xe không có ý thức trong việc dùng đèn chiếu sáng khi liên tục bật chế độ chiếu xa khi di chuyển, nhất là ánh sáng đèn led thường làm chói mắt người ngồi trên xe sử dụng đèn halogen.

Khẩu hiệu “An toàn là bạn, tai nạn là thù” có ở hầu khắp trên các tuyến đường. Tuy nhiên để điều đó thấm sâu vào ý thức, điều chỉnh hành vi, trách nhiệm của người tham gia giao thông, đòi hỏi phải có sự vào cuộc, tham gia đồng bộ, quyết liệt hơn nữa. Tại Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp, trong đó yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn phụ trách. Xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để tình hình trật tự, ATGT xảy ra phức tạp trên địa bàn do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý.

Để ngăn lại đau thương gây ra bởi tai nạn giao thông, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc sớm xóa bỏ những “điểm mù” từ hạ tầng giao thông cũng như “điểm mù” trong nhận thức, suy nghĩ của người tham gia giao thông. Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ trong tình hình mới vì thế cần được quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm.

Thái Minh