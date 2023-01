“Tết ấm em nuôi” tại Mường Lát

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023, trong 2 ngày 7 và 8-1, Ban điều hành Dự án “Cùng nhau nuôi em Mường Lát” phối hợp với Huyện đoàn Mường Lát, các Đồn Biên phòng Trung Lý, Tam Chung tổ chức Chương trình “Tết ấm em nuôi”.

Chương trình trao quà tết cho các em học sinh tại các điểm trường.

Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, động viên dành cho các em học sinh tại các điểm trường bản Ón, bản Lát, bản Pọng thuộc Trường Mầm non và Trường tiểu học Tam Chung; bản Nà Ón (Trường mầm non Trung Lý, bàn Lìn thuộc Trường mầm non Trung Lý và Trường tiểu học Trung Lý 2.

Chương trình là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Chương trình đã trao 450 suất quà tết cho các em học sinh tại các điểm trường. Cũng trong chương trình, còn có các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi gói và nấu bánh chưng; tổ chức tiệc tất niên cho các em học sinh tại các điểm trường với sự tham gia của các thành viên Ban điều hành dự án, cán bộ, chiến sỹ 2 đồn biên phòng Trung Lý, Tam Chung, cán bộ, giáo viên các trường. Ngoài ra, các anh chị nuôi cũng có những phần quà, lì xì năm mới cho các em. Tổng giá trị của chương trình là trên 80 triệu đồng.

Học sinh tại các điểm trường tham gia gói bánh chưng.

Chương trình được tổ chức đã góp phần tiếp tục thắp sáng ngọn lửa nhân ái trong hoạt động tình nguyện, dành sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mường Lát nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Chương trình đã nhận được sự đồng hành của các nhà tài trợ

Tổ chức tiệc tất niên cho các em học sinh tại các điểm trường.

Dự án “Cùng nhau nuôi em Mường Lát” do Câu lạc bộ Thiện nguyện hiến máu Ngọc Lặc, Đoàn thanh niên khối ngân hàng TP Hồ Chí Minh và Huyện đoàn Mường Lát thành lập, bắt đầu triển khai từ năm 2022. Đến nay, đang hỗ trợ nuôi 450 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Mường Lát với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng, bao gồm kinh phí nuôi cơm và hỗ trợ cơ sở vật chất.

Mạnh Cường