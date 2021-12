Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Sở Giao thông Vận tải Thanh Hoá vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô; Các đơn vị kinh doanh vận tải thuỷ nội địa bằng tàu thủy, phà chở khách; Các đơn vị QL&KT bến xe khách về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 23-12-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Để bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất số ca nhiễm, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19; vừa tổ chức phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong các dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Sở GTVT thông báo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng: Tiếp tục duy trì hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Thanh Hóa đi/đến các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Giang, Đà Nẵng và ngược lại theo Văn bản số 5330/SGTVT-QLVT ngày 26-10-2021; Văn bản số 6527/SGTVT-QLVT ngày 23-12-2021 của Sở GTVT; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ GTVT, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương nơi đi, nơi đến.

Người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện phải thực hiện xét nghiệm định kỳ 2 lần/tuần và được tiêm đủ liều vắc xin từ 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ; Phương tiện hoạt động vận chuyển không quá 50% số ghế/chuyến (không áp dụng đối với xe khách giường nằm). Thực hiện lưu trữ thông tin về địa chỉ, số điện thoại, thời điểm lên, xuống của hành khách tối thiểu 14 ngày để phục vụ công tác truy vết phòng chống dịch theo quy định.

2. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, vận tải bằng tàu thủy, phà chở khách, đơn vị quản lý và khai thác bến xe Thực hiện nghiêm các nội dung tại Mục 1 của Văn bản này; yêu cầu điều khiển, nhân viên phục vụ trên phương tiện, hành khách thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế; ban quản lý bến xe kiên quyết không cho xuất bến đối với những phương tiện vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tuyên truyền, hướng dẫn đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn được biết, thực hiện nghiêm nội dung tại Mục 1 của Văn bản này.

4. Giao Thanh tra Sở bố trí lực lượng, kiểm tra quy định phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận chuyển khách tại các bến xe, bến thủy nội địa, xử lý nghiêm theo quy định đối với đơn vị vận tải, chủ phương tiện, người lái xe, nhân viên vi phạm; định kỳ hàng tuần có báo cáo Giám đốc Sở kết quả kiểm tra, xử lý.

5. Giao phòng Quản lý vận tải bố trí cán bộ theo dõi phương tiện vận chuyển hành khách trên hệ thống giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; kịp thời phát hiện, tham mưu Lãnh đạo Sở xử lý những phương tiện vi phạm việc dừng, đỗ, đón, trả khách dọc đường (nếu có). Chủ trì, phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, thủy nội địa, đơn vị quản lý và khai thác bến xe để lưu trữ danh sách hành khách, phục vụ công tác truy vết dịch COVID-19.

Tô Hà