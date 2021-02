Tài chính vi mô Thanh Hóa - đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2020

Cán bộ Tài chính vi mô Thanh Hóa tuyên truyền nâng cao nhận thức đảm bảo vệ sinh môi trường cho khách hàng tại huyện Quảng Xương.

Tài chính vi mô (TCVM) Thanh Hóa là tổ chức có chức năng, nhiệm vụ cấp tín dụng, nhận tiền gửi, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ thu hộ, chi hộ, dịch vụ tư vấn tài chính liên quan tới hoạt động TCVM, đại lý bảo hiểm cho khách hàng TCVM (là các hộ nghèo, hộ có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ).

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, TCVM Thanh Hóa luôn quan tâm tới việc xây dựng cơ quan văn hóa, từ đó làm nền tảng để xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện.

Trong triển khai thực hiện, ban chỉ đạo xây dựng cơ quan văn hóa của Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên phát động các phong trào thi đua, đẩy mạnh các cuộc vận động. Đội ngũ cán bộ, nhân viên có nhận thức đúng đắn và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhận thức được vai trò và mục tiêu phát triển của tổ chức. Các tổ chức đoàn thể cũng đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, xây dựng bộ nguyên tắc văn hóa ứng xử với “5 trách nhiệm” và “7 nguyên tắc”. Bộ nguyên tắc này được cụ thể hóa thông qua các cuộc thi, phong trào thi đua, điển hình như: Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh từ năm 2015 đến năm 2020; thi đua “Xây dựng và phát triển thương hiệu, thực hiện văn hóa TCVM”; thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua “Cán bộ tuyên truyền giỏi”; thi đua “Cán bộ TCVM điển hình”; thi đua “Bí thư chi bộ xuất sắc”; hoạt động truyền thông “Nói không với túi ni lông và rác thải nhựa”; thi đua lập thành tích chào mừng “Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025”; Cuộc thi “Sắc màu TCVM” gắn với 20 chữ vàng “Thân thiện trong giao tiếp, tinh thông trong nghiệp vụ, sáng tạo trong tư duy, tự tin trong hành động”...

Công tác tuyên truyền, vận động đã được ban lãnh đạo TCVM Thanh Hóa tập trung đẩy mạnh, nâng cao nhận thức pháp luật bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ công tác chỉ đạo và tuyên truyền, vận động, kết quả tổ chức đã thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Trước hết là hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Đảng bộ đã xây dựng nghị quyết thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể nâng cao hiệu quả làm việc và tích cực thi đua trong các phong trào. Đội ngũ cán bộ đoàn kết, làm việc có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với tổ chức. Luôn tích cực tự học, tự bồi dưỡng thông qua các khóa tập huấn, không ngừng tìm tòi học tập, sáng tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Mỗi cán bộ, nhân viên thực hiện lối sống giản dị, thẳng thắn, trung thực, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân; tận tụy với công việc; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xây dựng gia đình văn hóa, thương yêu, quý trọng lẫn nhau; biết quan tâm đến những người xung quanh, thực hiện nếp sống văn hóa nơi công cộng.

Trong đơn vị luôn xây dựng phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao sôi nổi, tạo bầu không khí vui vẻ phấn khởi sau các buổi lao động căng thẳng. 100% cán bộ chấp hành tốt các quy định về thực hiện nếp sống văn minh; quy chế làm việc, kỷ luật lao động, có phong cách làm việc khoa học, lịch sự, thân thiện trong giao tiếp. Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ, sinh hoạt cơ quan nền nếp, nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ. Đơn vị luôn duy trì có nền nếp giao ban vào ngày 5 hàng tháng. Thực hiện sinh hoạt cấp ủy định kỳ vào ngày 5 hàng tháng. Cán bộ TCVM Thanh Hóa có trang phục gọn gàng, lịch sự. Xây dựng quy định mặc đồng phục vào thứ 2 đầu tuần và các ngày lễ hội, họp giao ban. Cảnh quan, khuôn viên trong và ngoài trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch luôn sạch, đẹp, gọn gàng, ngăn nắp. Các phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Cơ quan văn hóa” được cán bộ hưởng ứng mạnh mẽ, 100% cán bộ đã có gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Không những vậy, nhiều năm qua, TCVM Thanh Hóa đều tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt, công tác an sinh xã hội như: Trao mái ấm tình thương cho khách hàng tại địa bàn các huyện: Nông Cống, Lang Chánh, Quan Sơn, Mường Lát với số tiền ủng hộ hàng năm trên 300 triệu đồng... Ngoài ra, TCVM Thanh Hóa còn tổ chức các hoạt động: Tặng quà sinh nhật; tương thân, tương ái, giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi bố, mẹ, con đoàn viên ốm đau, bệnh hiểm nghèo, gia đình neo đơn, hiếu hỉ; đảm bảo các chế độ phúc lợi cho người lao động.

Hàng năm TCVM Thanh Hóa đều đề cử các cán bộ, khách hàng xuất sắc tham dự chương trình CMA, một hoạt động thường niên toàn cầu do Quỹ Citi/ngân hàng tài trợ, được thực hiện bởi Trung tâm Tư vấn nguồn lực TCVM doanh nghiệp nhỏ và vừa. Năm 2018 và 2019, tổ chức TCVM Thanh Hóa vinh dự được nhận giải thưởng Tổ chức TCVM tiêu biểu thực hiện nguyên tắc bảo vệ khách hàng; quản lý hiệu quả xã hội và có 4 khách hàng đạt giải doanh nhân vi mô tiêu biểu toàn quốc. Đặc biệt, năm 2020, TCVM Thanh Hóa được công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa, càng tạo thêm động lực to lớn, mạnh mẽ để tổ chức ngày càng hoạt động an toàn và bền vững, đáp ứng được nhu cầu vốn vay của phụ nữ nghèo và hộ gia đình có thu nhập thấp tại Thanh Hóa, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương.

Nguyễn Ngọc