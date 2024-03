Sôi động thị trường việc làm những tháng đầu năm

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều đăng thông báo tuyển dụng lao động với mức lương và chế độ ưu đãi hấp dẫn. Thậm chí có những doanh nghiệp còn “treo” thưởng cho công nhân giới thiệu được người mới vào làm việc.

Học sinh, sinh viên, người lao động tìm hiểu thông tin về thị trường lao động tại phiên giao dịch việc làm tổ chức tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa.

“Treo” thưởng khi giới thiệu người mới

Do nhu cầu mở rộng xưởng sản xuất, Công ty TNHH Dệt kim Jasan tại xã Định Liên (Yên Định) cần tuyển khoảng 500 công nhân và các vị trí nhân viên nấu ăn, nhân viên kho, người thành thạo tiếng Trung Quốc, vi tính văn phòng. Ngoài mức lương cơ bản (từ 4,1 triệu đến 10 triệu đồng/tháng), công ty đưa ra các chế độ ưu đãi cho người lao động như thưởng chuyên cần 400 nghìn đồng/tháng, trợ cấp xăng xe 500 nghìn đồng/tháng, trợ cấp nhà ở 440 - 540 nghìn đồng/tháng, thưởng đi ca 1,2 triệu đồng, trợ cấp ca đêm 350 - 500 nghìn đồng/tháng, trợ cấp con nhỏ 50 nghìn đồng/cháu, thâm niên 200 nghìn đồng, từ năm thứ 2 cứ mỗi năm tăng thêm 100 nghìn đồng.

Đặc biệt, công ty còn có các phần thưởng để khuyến khích người lao động như thưởng sản lượng lên tới 3,5 triệu đồng, lương tháng 13 là 1 chỉ vàng cho những người làm việc tại công ty trong 5 năm trở lên và thưởng phí giới thiệu công nhân mới cho toàn thể cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại Jasan lên tới 600 nghìn đồng.

Hay như Công ty TNHH In Kyung Vina Co., LTD, thôn Hòa Bình, Đông Ninh (Đông Sơn) cần tuyển 60 công nhân may, là và kiểm hàng. Ngoài tiền lương cơ bản và các chế độ phúc lợi, đối với cán bộ, nhân viên đang làm việc tại công ty nếu giới thiệu các vị trí cần tuyển có tay nghề sẽ được nhận thưởng lên đến 2 triệu đồng. Tương tự, tại Công ty TNHH May mặc Leading Star Thanh Hóa, Khu Công nghiệp Bỉm Sơn (thị xã Bỉm Sơn) cũng có nhu cầu tuyển dụng hàng trăm công nhân may và học may. Ngoài mức thu nhập từ 9 - 12 triệu đồng/tháng và các chế độ phúc lợi, công ty còn thưởng nóng từ 300 - 500 nghìn đồng cho người giới thiệu và công nhân tự mang hồ sơ đến nộp.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May mặc Leading Star Thanh Hóa Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết: “Hiện công ty đang cần tuyển 1.000 lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Với số lượng lớn sẽ khó tuyển dụng đủ ở địa phương nên công ty đã rao tuyển thêm ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước nơi có nhiều lao động bị mất việc do các doanh nghiệp giảm đơn hàng. Với những lao động có kinh nghiệm, công ty sẽ kiểm tra tay nghề và xếp bậc A, B, C để bảo đảm lương căn bản phù hợp. Ngoài ra, người lao động được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các khoản phụ cấp khác".

Thêm cơ hội cho người lao động

Theo khảo sát sơ bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, tính đến hết tháng 2/2024 có khoảng 32 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với số lao động cần tuyển là 7.900 lao động, trong đó lao động nữ chiếm 70%.

Công nhân Công ty TNHH Dệt kim Jasan ở xã Định Liên (Yên Định) trong ca sản xuất.

Qua nắm bắt tình hình từ Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Thanh Hóa, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp có phần tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, trong 2 ngày làm việc sau kỳ nghỉ tết, trung tâm đã tiếp nhận thông tin tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề và giải quyết thủ tục về chính sách BHTN cho hơn 3.000 người lao động (tập trung ở nhóm lao động phổ thông, lao động kỹ thuật không bằng cấp, chiếm trên 90%).

Đặc biệt, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên và nguời lao động có nhu cầu được tư vấn hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, giúp các doanh nghiệp tuyển được nguồn lao động tốt nhất đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp góp phần tạo nguồn cung lao động chất lượng trên địa bàn tỉnh, ngày 8/3/2024, Trung tâm DVVL tổ chức phiên giao dịch việc làm đầu năm tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa. Tại đây, đã có 28 doanh nghiệp, đơn vị tuyển sinh, dạy nghề tham gia tuyển dụng với hơn 12.000 chỉ tiêu tuyển dụng ở nhiều vị trí khác nhau.

Một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn người lao động như: Công ty TNHH MTV TCE Jeans ở xã Hoằng Đồng (Hoằng Hóa) tuyển 450 công nhân may; Công ty TNHH May mặc Leading Star Thanh Hóa ở Khu Công nghiệp Bỉm Sơn (thị xã Bỉm Sơn) tuyển dụng trên 5.000 công nhân; Công ty TNHH Giầy Rollsport 2 Việt Nam ở Khu Công nghiệp Hoàng Long (TP Thanh Hóa) tuyển dụng 580 công nhân; Công ty CP Đầu tư phát triển Vincenza tuyển 260 lao động sản xuất gạch men; Công ty liên doanh phân bón Hữu Nghị ở phường Tào Xuyên (TP Thanh Hóa) tuyển thêm lao động sản xuất phân bón...

Để đáp ứng công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn nghề và cung cấp thông tin thị trường lao động, Trung tâm DVVL đã áp dụng nhiều giải pháp, rút gọn thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động. Đồng thời, tăng cường kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng để cung cấp đa dạng thông tin về vị trí việc làm đến người lao động thất nghiệp, chuyển đổi việc, giúp họ có cơ hội lựa chọn việc làm phù hợp, sớm quay lại thị trường lao động. Ngoài ra, trung tâm đã đẩy mạnh tư vấn trực tuyến qua các ứng dụng, trang thông tin điện tử, giúp kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp nhanh chóng, thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí. Trung tâm DVVL đang tăng cường kết nối với các tỉnh khác trong cả nước, đặc biệt là ở các vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp tập trung, các huyện, thị xã, thành phố có đông lao động nhằm góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực.

Bài và ảnh: Trường Giang