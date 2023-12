Quan trọng vẫn phải là con người có trách nhiệm

Công an tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh vừa ban hành Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh - trật tự và cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại. Việc kiểm tra tập trung vào các cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không, đường mòn, lối mở, chợ đầu mối, điểm kinh doanh lớn, nhà kho, xe vận chuyển chuyên dụng...

Còn trên mặt trận đảm bảo an ninh - trật tự, Công an tỉnh đặt ra mục tiêu đảm bảo ổn định, vững chắc an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng, hoạt động khủng bố, phá hoại, biểu tình, phá rối. Tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, không để tội phạm hoạt động “lộng hành” phức tạp. Bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; phòng, chống cháy nổ. Kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, đua xe, sử dụng pháo trái phép, nhất là trong đêm giao thừa...

Đây là những vấn đề rất quan trọng trong dịp đón tết, lễ hội xuân, năm nào cũng được các cơ quan chức năng chủ động từ sớm nhằm ứng phó trước sự phát triển của các loại tội phạm với nhiều thủ đoạn tinh vi, diễn biến phức tạp, khó lường.

Để việc vui xuân, đón Tết Giáp Thìn 2024 diễn ra an toàn, lành mạnh, việc chủ động xây dựng kế hoạch và ra quân sớm của lực lượng chức năng cho thấy tinh thần quyết tâm cao trong đấu tranh trấn áp tội phạm, vì sự bình yên cuộc sống của Nhân dân. Tinh thần ấy rất cần, nhưng sẽ còn tạo ra sức mạnh lớn hơn, hiệu quả cao hơn nếu nhận được sự phối hợp có trách nhiệm của Nhân dân; biết dựa vào tai mắt của Nhân dân.

Vậy nên, cùng với việc nâng cao trách nhiệm của các lực lượng thực thi pháp luật, rất cần có sự hợp tác của tất cả người dân, mỗi người phải tự đề cao trách nhiệm của mình, không nên rạch ròi trách nhiệm của cơ quan nào, lực lượng nào dẫn đến thờ ơ, phó mặc. Có như thế nguy cơ tội phạm mới bị chặn lại từ sớm, từ xa, việc đón tết và tham gia các hoạt động mùa xuân của người dân mới được đảm bảo an toàn.

Tuệ Minh