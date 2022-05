Petrolimex Thanh Hóa trao giải Chương trình “Thanh toán thông minh - Lợi ích đồng hành”

Ngày 20-5, Công ty Xăng dầu Thanh Hóa (Petrolimex Thanh Hóa) đã tổ chức trao giải Chương trình “Thanh toán thông minh - Lợi ích đồng hành” cho 3 khách hàng may mắn trúng thưởng trên địa bàn tỉnh.

Ban Giám đốc Công ty Xăng dầu Thanh Hóa trao giải cho 3 khách hàng trên địa bàn tỉnh may mắn trúng thưởng chương trình.

Toàn cảnh buổi lễ trao giải Chương trình “Thanh toán thông minh - Lợi ích đồng hành”.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Thanh Hóa phát biểu chúc mừng khách hàng.

Chương trình khuyến mại “Thanh toán thông minh - Lợi ích đồng hành” được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai từ ngày 19-11-2021 đến 31-3-2022 nhằm tri ân, khuyến khích khách hàng sử dụng hình thức thanh toán không tiền mặt khi sử dụng hàng hóa, dịch vụ của Petrolimex trên cả nước. Mỗi khách hàng có tài khoản Petrolimex ID được xác thực hiệu lực lần đầu tiên và phát sinh giao dịch mua xăng, dầu tại các cửa hàng của Petrolimex được tặng 1 mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số trúng thưởng với các phần quà giá trị: Giải đặc biệt là 1 xe ô tô Toyota Corolla Cross Hybrid; Giải Nhất 1 xe máy Honda SH Mode; Giải Nhì 1 xe máy Honda Vision; Giải Ba 1 xe máy Honda Wave Alpha và giải Khuyến khích 1 hộp dầu nhớt xe ô tô PLC Racer Plus. Việc tổ chức trao thưởng căn cứ theo kết quả quay số đã được Petrolimex thực hiện công khai, minh bạch vào ngày 14-4-2022 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Thanh Hóa trao giải nhất là 1 xe máy Honda SH Mode cho khách hàng Thiều Đăng Thành (Triệu Sơn).

Ông Lê Thiên Nga, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Thanh Hóa trao giải nhì là 1 xe máy Honda Vision cho khách hàng Nguyễn Trọng Nam (thị xã Nghi Sơn).

Ông Nguyễn Hanh Chí, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Thanh Hóa trao giải ba là 1 xe máy Honda Wave Alpha 110 CC cho anh Lê Xuân Cường (TP Thanh Hóa).

Đã có 3 khách hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa may mắn trúng giải nhất, nhì, ba của chương trình gồm: anh Lê Xuân Cường ở phường Long Anh (TP Thanh Hóa) trúng giải ba với giải thưởng là 1 xe máy Honda Wave Alpha 110 CC; Nguyễn Trọng Nam ở phường Hải Hoà (thị xã Nghi Sơn) trúng giải nhì với giải thưởng là 1 xe máy Honda Vision. Đặc biệt, khách hàng Thiều Đăng Thành ở xã Thái Hoà (Triệu Sơn) đã trúng giải nhất của chương trình với giải thưởng là 1 xe máy Honda SH Mode. Đây là 1 trong 2 khách hàng trên toàn quốc may mắn sở hữu giải thưởng này. Ngoài ra, còn có 17 khách hàng trên địa bàn tỉnh đạt giải khuyến khích với mỗi giải là 1 hộp dầu nhớt xe ô tô PLC Racer Plus. Các giải này sẽ được công ty trao cho khách hàng thông qua hệ thống các CHXD trực thuộc.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Thanh Hóa chúc mừng khách hàng Thiều Đăng Thành đã may mắn nhận được giải thưởng giá trị từ chương trình.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thời gian qua Petrolimex đã tập trung đầu tư ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin - tự động hóa (SAP-ERP, EGAS, AGAS, đo bể tự động...) kết nối thông tin từ cột bơm/bể, cửa hàng/kho Công ty đến Tập đoàn đảm bảo tính hệ thống, phục vụ kiểm soát, minh bạch kịp thời; 100% các cơ sở kinh doanh được lắp đặt hệ thống Camera giám sát quá trình hoạt động hàng ngày; triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong toàn hệ thống; triển khai thanh toán thông minh (Thanh toán qua thẻ/QR-Code/Ví điện tử - tích hợp với log bán hàng qua cột bơm) tại tất cả các cửa hàng thuộc sở hữu.

Anh Thiều Đăng Thành đại diện cho 3 khách hàng may mắn trúng thưởng vui mừng cho biết: “Tôi rất vui và rất may mắn khi là một trong hai khách hàng trên toàn quốc trúng giải nhất của chương trình. Cá nhân tôi đánh giá đây là chương trình thiết thực, hiện đại, mang tới nhiều tiện ích cho khách hàng. Tôi đã và sẽ tiếp tục ủng hộ Petrolimex trong thời gian tới”.

Với thông điệp “Thanh toán thông minh - Lợi ích đồng hành” trong triển khai, hệ thống cửa hàng xăng dầu thuộc Petrolimex chấp nhận các hình thức thanh toán hiện đại gồm: Thẻ tín dụng quốc tế (Visa, MasterCard); thẻ ngân hàng nội địa thuộc hệ thống Napas và thẻ đồng thương hiệu Petrolimex - HDBank; các ví điện tử thanh toán qua QR code trong liên kết VNPay. Dự án thanh toán không dùng tiền mặt ứng dụng công nghệ mới nhất về thanh toán - xác thực - tích điểm nhanh gọn, thuận tiện và tự động hóa cao. Đây là dự án hoàn toàn tự động hóa thanh toán gắn với giá trị mua hàng, đảm bảo minh bạch, an toàn và kiểm soát tối ưu ngân sách.

