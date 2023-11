Nồi cháo yêu thương ấm lòng người bệnh

Với mong muốn bệnh nhân nghèo có được những suất cháo đầy đủ dinh dưỡng, bảo đảm vệ sinh, mỗi tháng một lần các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an huyện Thiệu Hóa đã tình nguyện nấu và phát cháo tới tay những người bệnh. Việc làm này chứa đựng tình yêu thương, chia sẻ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về giá trị nhân văn, nét đẹp văn hóa, tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Đoàn Thanh niên Công an huyện Thiệu Hóa phát cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa.

6 giờ sáng có mặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa chúng tôi được tận mắt chứng kiến các bệnh nhân nghèo hoặc người nhà bệnh nhân đang xếp hàng để nhận từng hộp cháo miễn phí. Trên từng khuôn mặt của mỗi người hiện rõ những nụ cười, tinh thần phấn khởi.

Vừa nhận xong hộp cháo còn nóng hổi trên tay, bà Lê Thị Tâm ở xã Minh Tâm - một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện cho biết: “Do tuổi cao thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện, nên kinh tế của gia đình khó khăn, khi được đón nhận suất cháo, chai nước, hộp sữa từ các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện tôi thấy rất vui. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, góp phần chia sẻ, động viên để người bệnh có thêm niềm tin, động lực để vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật”.

Thượng úy Lê Văn Tú Phương, Phó Đội trưởng Đội An ninh, Bí thư Chi đoàn Công an huyện Thiệu Hóa chia sẻ: “Chúng tôi hiểu và đồng cảm với những người dân bị đau ốm phải nằm viện. Mỗi suất cháo trị giá vật chất không lớn nhưng mong rằng sẽ đem đến cho người bệnh món quà tình cảm lớn lao. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần, giúp người bệnh có thêm sự lạc quan, niềm tin vào cuộc sống, vững vàng hơn trên con đường chiến đấu với bệnh tật”.

Được biết, mô hình “Nồi cháo yêu thương” được Chi đoàn thanh niên Công an huyện triển khai từ đầu năm 2023. Định kỳ mỗi tháng sẽ trao khoảng 400 đến 500 suất cháo cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện.

Để có kinh phí duy trì chương trình “Nồi cháo yêu thương”, mỗi tháng ĐVTN trong chi đoàn tự nguyện đóng góp một phần thu nhập của mình và được lãnh đạo cơ quan quan tâm hỗ trợ. Chi đoàn sẽ chia nhóm để lo mua bán nguyên liệu, nấu cháo, mua nước, sữa mang đến bệnh viện và phối hợp với các y, bác sĩ ở bệnh viện phát miễn phí cho bệnh nhân.

Có thể nói các hoạt động thiện nguyện của các ĐVTN Công an huyện Thiệu Hóa đã và đang lan tỏa tình yêu thương, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng xã hội. Đặc biệt, với việc tổ chức hoạt động “Nồi cháo yêu thương” không chỉ đơn thuần nhằm giúp những bệnh nhân nghèo no lòng - ấm bụng, mà thông qua việc làm ý nghĩa của ĐVTN còn lan tỏa tình thương yêu giữa người với người, tiếp nối truyền thống tương thân, tương ái - một nét đẹp văn hóa của dân tộc. Đó cũng chính là mục tiêu, ý nghĩa và tinh thần khi triển khai mô hình của chi đoàn là: “Chúng ta gieo mầm tốt trong hiện tại và mầm non đó cứ đâm chồi nảy lộc, cho dù ở nơi khắc nghiệt nhất chỉ cần bạn có tâm muốn làm và kiên nhẫn theo đến cùng thì sẽ nhận được trái ngọt. Vì vậy, hãy sống một cuộc đời thật ý nghĩa, có thể bạn không sở hữu sự giàu có về vật chất, nhưng chắc chắn bạn sẽ rất giàu sự tử tế”.

Bí thư Chi đoàn thanh niên Công an huyện Thiệu Hóa Lê Văn Tú Phương cho biết: Chi đoàn thanh niên Công an huyện sẽ tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả mô hình, song song với đó sẽ huy động thêm nhiều nguồn kinh phí để có thêm nhiều “Nồi cháo yêu thương” tại các cơ sở y tế trong huyện, trong tỉnh.

Bài và ảnh: Phương Lệ