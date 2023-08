Nỗ lực kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID

VNeID là một ứng dụng trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. VNeID hỗ trợ tích hợp các thông tin người dùng với nhiều tính năng đa dạng có thể thay thế được cho thẻ căn cước công dân gắn chíp và các loại giấy tờ cá nhân khác như thẻ BHYT, BHXH... Ngoài ra, VNeID còn có thêm những tiện ích về chính phủ số, xã hội số, phát triển dân số và hỗ trợ công dân có thể khai báo y tế cũng như khai báo di chuyển nội địa một cách đơn giản và nhanh chóng nhất.

Công an huyện Đông Sơn đến tận nhà các hộ dân có người già cả, neo đơn để hướng dẫn, cài đặt tài khoản định danh điện tử VNeID.

Từ ngày 2-8-2023, Cục Hàng không Việt Nam chính thức triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 đối với hành khách đi máy bay trên các chuyến bay nội địa tại tất cả cảng hàng không trên cả nước (đối với công dân Việt Nam, VNeID có giá trị tương đương thẻ căn cước công dân, đối với người nước ngoài, VNeID có giá trị tương đương hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế).

Với nhiều tiện ích vượt trội khi cài đặt tài khoản định danh điện tử VNeID, lực lượng công an trong toàn tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện cài đặt tài khoản định danh điện tử VNeID, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID nhằm phục vụ quá trình số hóa nền hành chính. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thu nhận và kích hoạt tài khoản VNeID, Công an huyện Đông Sơn đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND về thực hiện cao điểm cài đặt, kích hoạt định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 trên địa bàn toàn huyện với phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”. Trung tá Nguyễn Đăng Tùng, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính, Công an huyện Đông Sơn cho biết: Xác định cài đặt tài khoản định danh điện tử VNeID cho người dân là “nguyên liệu” để thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Công an huyện Đông Sơn đã rà soát, phân loại thành 3 đối tượng công dân: Quan tâm, ít quan tâm và không quan tâm đến việc cài đặt tài khoản VNeID, từ đó đưa ra các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn để người dân tích cực, chủ động cài đặt VNeID.

Ngoài ra, đối với những trường hợp đặc biệt như người già cả, ốm đau, neo đơn không có khả năng đi lại... Công an huyện Đông Sơn cũng thành lập các Tổ công tác phối hợp với Tổ đề án 06 các thôn đến tận nhà để kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2. Tính đến ngày 30-6, huyện Đông Sơn đã cài đặt được 40.325 trường hợp (trong đó mức độ 2 là 28.224 trường hợp và mức độ 1 là 12.101 trường hợp, đạt tỷ lệ 132,23%), đứng thứ nhất toàn tỉnh. Trung tá Nguyễn Đăng Tùng, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính, Công an huyện Đông Sơn nhấn mạnh: “Chúng tôi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất như vậy là để đảm bảo tiến độ và tạo thuận lợi nhất cho người dân”.

Cũng là một trong những địa phương “hoàn thành sớm” chỉ tiêu kích hoạt tài khoản VNeID, việc triển khai, kích hoạt tài khoản VNeID trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thường trực Huyện ủy, HĐND-UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm của đa số các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và sự ủng hộ nhiệt tình của Nhân dân trên địa bàn. Trong các đợt cao điểm, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", lực lượng công an cùng với các tổ chức đoàn thể như thanh niên, phụ nữ không quản ngại khó khăn, ngày đêm bám địa bàn, gặp gỡ, tuyên truyền, vận động và trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt kích hoạt tài khoản VNeID.

Ông Trịnh Văn Hải, xã Ninh Khang (Vĩnh Lộc) chia sẻ: "Khi người dân không thể đến được trụ sở công an xã hoặc nhà văn hóa thôn để làm thì lực lượng công an xã và các tổ chức đoàn thể trong thôn đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để hướng dẫn người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Tôi nghĩ rằng, đây là việc làm rất thiết thực giúp người dân có được thông tin để thay thế cho các loại giấy tờ cá nhân, nhất là người già hay đau ốm bệnh tật, cần phải đến viện để chăm sóc sức khỏe".

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh đã có hơn 93% công dân từ 14 tuổi trở lên được kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1 và mức 2. Đến hết ngày 20-7-2023, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện khai báo hồ sơ tài khoản định danh điện tử VNeID cho gần 2 triệu công dân, trong đó đã có hơn 1,5 triệu tài khoản được kích hoạt trên tổng số 1,6 triệu chỉ tiêu mà Bộ Công an giao.

Bên cạnh những nỗ lực, quyết tâm chính trị trong thực hiện hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử, tỉnh Thanh Hóa cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện, đặc biệt ở khu vực vùng cao khi sóng điện thoại không ổn định, điều kiện kinh tế nhiều hộ dân còn khó khăn, tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh còn thấp, nhận thức của người dân về tiện ích khi sử dụng tài khoản định danh điện tử còn hạn chế...

Bài và ảnh: Linh Hương