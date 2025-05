Đồn Biên phòng Hải Hòa gắn phong trào thi đua Quyết thắng với xây dựng địa bàn vững mạnh

Những năm qua, Đồn Biên phòng (ĐBP) Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn) đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng với nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực, góp phần xây dựng đơn vị “Mẫu mực, tiêu biểu”, giữ vững địa bàn trong sạch và nhận được sự đánh giá cao từ cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa phối hợp với Thị đoàn Nghi Sơn ra quân thu gom rác thải, làm sạch bờ biển.

Thiếu tá Hoàng Ngọc Trung, Chính trị viên ĐBP Hải Hòa cho biết: Đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 23,5km bờ biển với hai cửa lạch (Lạch Ghép và Lạch Bạng) cùng 9 phường của thị xã Nghi Sơn - địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế và quốc phòng - an ninh.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã tích cực quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên thành nghị quyết lãnh đạo hằng năm. Đơn vị triển khai hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Các kế hoạch xây dựng bám sát nội dung, chỉ tiêu với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”.

Điểm nổi bật trong hoạt động thi đua quyết thắng của đơn vị là việc phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân. Trọng tâm là các văn bản như: Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Thủy sản, Luật Biển Việt Nam, các nghị định về quản lý hoạt động trong khu vực biên giới biển và đặc biệt là quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Từ đầu năm 2024 đến tháng 4/2025, ĐBP Hải Hòa đã phối hợp tổ chức 171 buổi tuyên truyền với hơn 5.000 lượt người tham gia; phát thanh 252 giờ trên hệ thống loa của các phường; phát 9.000 tờ rơi về chống khai thác IUU; trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân.

Đơn vị cũng vận động các hộ dân di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản tự phát ra khỏi khu vực neo đậu tránh trú bão, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Đồng thời, tổ chức kiểm soát tại hai cửa lạch với 3.643 lượt phương tiện, 12.523 lượt người và tham gia 3 vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển, cứu được 3 nạn nhân.

Song song với công tác tuyên truyền, đơn vị triển khai hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Trọng tâm là củng cố các tổ “Tự quản về an ninh trật tự”, “Hòa giải cơ sở”, “Tàu thuyền an toàn” và “Bến, bãi an toàn”.

Từ những thành tích nổi bật, đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đề xuất khen thưởng: 1 tập thể được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa, 1 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP, 16 cá nhân được trao Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc”, 9 cá nhân nhận Giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 1 tập thể và 9 cá nhân được UBND thị xã Nghi Sơn trao Giấy khen...

ĐBP Hải Hòa cũng phối hợp với Thị đoàn Nghi Sơn và các lực lượng liên quan tổ chức các chiến dịch: “Hãy làm sạch biển”, “Thanh niên tình nguyện hè”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, thu gom và xử lý hơn 25 tấn rác thải, làm sạch 8km bờ biển. Đồng thời, đơn vị tham gia đảm bảo an ninh trật tự phục vụ khai trương Lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2024 và 2025.

Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ cũng được đơn vị quan tâm. Đơn vị đã tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá”. Theo đó, đơn vị đã cải tạo 400m2 vườn rau, 1 ao nuôi cá 1.500m2; khu chuồng trại chăn nuôi 60m2 với 20 con lợn, 150 con gia cầm, 950kg bầu bí, bắp cải và rau các loại..., qua đó góp phần cải thiện đời sống cho bộ đội và phúc lợi cho cán bộ, chiến sĩ.

Đánh giá về vai trò và những hoạt động của ĐBP Hải Hòa, ông Hoàng Bá Trung, Bí thư Đảng ủy phường Hải Hòa, cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ ĐBP Hải Hòa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với Nhân dân, có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo và củng cố quốc phòng - an ninh tại địa phương. ĐBP Hải Hòa thực sự là chỗ dựa tin cậy cho Nhân dân trên địa bàn”.

Với nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2024, ĐBP Hải Hòa vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen; 1 đồng chí được Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng Bằng khen. Đây là thành quả của sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Tiến Đạt