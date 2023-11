MTTQ huyện Vĩnh Lộc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, MTTQ huyện Vĩnh Lộc đã và đang tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy sức mạnh đoàn kết của người dân để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Người dân thôn Pháp Ngỡ, xã Vĩnh Hòa tự nguyện hiến đất để mở rộng đường.

Quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã cụ thể hóa 5 nội dung CVĐ gắn với nhiệm vụ “đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững”; tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, sử dụng nước sạch, XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”... Qua đó, đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động được nội lực trong Nhân dân.

Các phong trào thi đua do MTTQ huyện Vĩnh Lộc phát động đã đem lại hiệu quả thiết thực, tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp được nâng lên. Nhiều mô hình do MTTQ chủ trì có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư như: mô hình “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Khu dân cư tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, “Khu dân cư tự quản đảm bảo vệ sinh môi trường”... Những việc làm cụ thể trên đã góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân, hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì và phát triển, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tiến bộ, vệ sinh môi trường từng bước được cải thiện, an ninh trật tự được đảm bảo, diện mạo làng, xã có nhiều khởi sắc.

Thôn Pháp Ngỡ, xã Vĩnh Hòa có 165 hộ. Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQ phát động, thôn chọn việc “mở rộng đường giao thông” là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Ban công tác mặt trận thôn cùng các tổ chức đoàn thể đã đến từng gia đình để vận động các hộ phá bỏ tường rào, hiến đất mở rộng đường giao thông. Để cùng “tháo gỡ” khó khăn cho các hộ hiến đất, cùng với nguồn hỗ trợ của xã, thôn đã vận động các hộ dân đóng góp 50% kinh phí mua gạch xây lại tường rào cho các hộ hiến đất. Với sự đồng tâm, hiệp lực của người dân, chỉ trong thời gian ngắn đã có 59 hộ hiến đất và các công trình trên đất. Theo bí thư chi bộ thôn Pháp Ngỡ Trịnh Ngọc Hoan, để vận động được bà con đồng thuận, cùng với sự sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân thì đảng viên phải là những người tiên phong. Khi có chủ trương mở rộng đường giao thông, các đảng viên trong chi bộ đã đi đầu trong việc phá bỏ tường rào, hiến đất; hộ ít cũng hơn 100m2, nhiều cũng gần 200m2 đất. Sự gương mẫu của đảng viên đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Đến nay, những con đường trong thôn đã được đầu tư đồng bộ, tạo diện mạo mới cho thôn xóm. Sự nỗ lực của người dân thôn Pháp Ngỡ là nền tảng quan trọng góp sức cùng xã Vĩnh Hòa phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2024.

Theo Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Lộc Bùi Thị Cẩm Tú, với sự vào cuộc tích cực của MTTQ và đoàn thể các cấp, phong trào XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh trên địa bàn huyện đã và đang được Nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia đóng góp tiền, ngày công, hiến đất làm đường giao thông, chỉnh trang cơ sở hạ tầng, đường làng, ngõ xóm... Từ đầu năm đến nay, tại các khu dân cư xây dựng điểm của huyện, người dân đã hiến gần 1.100m2 đất; trồng 198 cây bóng mát ở các tuyến đường trục chính của thôn; trồng mới thêm 200 cây bóng mát, 40 chậu hoa dọc 2 bên đừng và hơn 2.500m đường hoa; chỉnh trang hơn 10.000m tường rào; bê tông hóa gần 5.000m đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; nâng cấp và xây mới gần 2.000m mương thoát nước sinh hoạt có nắp đậy; lắp đặt hơn 500 bóng điện chiếu sáng; lắp đặt thêm 200 camera an ninh...

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong thời gian tới, MTTQ huyện Vĩnh Lộc tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai và cụ thể hóa chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về CVĐ, trong đó, chú trọng phát triển chiều sâu hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Bài và ảnh: Hoài Linh