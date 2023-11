Linh hoạt, sáng tạo các hoạt động truyền thông chính sách BHXH, BHYT tại Lễ hội văn hóa “Hương sắc vùng cao” năm 2023

Trong 2 ngày 11 và 12-11, tại huyện Thường Xuân đã diễn ra Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao và Lễ hội văn hóa “Hương sắc vùng cao” năm 2023, với sự tham gia của 11 huyện miền núi. BHXH tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Thanh Hóa tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn chính sách BHXH, BHYT và hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID với chủ đề “An sinh vùng cao”.

Nổi bật trong khuôn viên lễ hội là gian hàng “An sinh vùng cao” của BHXH Thanh Hóa. Trong 2 ngày diễn ra lễ hội, đã có hàng trăm lượt người đến tìm hiểu thông tin về hoạt động của ngành BHXH. Viên chức BHXH tỉnh và BHXH huyện Thường Xuân đã kịp thời hỗ trợ tư vấn, giải đáp các câu hỏi của người dân về chế độ chính sách, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID; cách tra cứu quá trình đóng - hưởng BHXH, BHYT trên ứng dụng VssID; quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; mức đóng; mức hỗ trợ của Nhà nước khi tham gia BHXH tự nguyện; phát tờ rơi, tờ gấp và tổ chức truyền thông trên loa truyền thanh tại gian hàng để người dân, du khách dễ dàng tiếp thu, nắm bắt đầy đủ các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT.

Để tạo không khí vui nhộn, sinh động đúng với tinh thần của một lễ hội văn hóa, tại gian hàng “An sinh vùng cao”, cán bộ BHXH đã tổ chức đố vui có thưởng, tìm hiểu về chính BHXH, BHYT.

Sau khi được tuyên truyền, đã có 5 người tham gia BHXH tự nguyện, hàng chục người đến tiếp tục gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình. Đặc biệt, gian hàng “An sinh vùng cao” của BHXH Thanh Hóa đã vinh dự được đón tiếp lãnh đạo và Nhân dân huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào đến tham quan gian hàng và trao đổi về lĩnh vực an sinh xã hội. Đại diện lãnh đạo huyện Sầm Tớ cho biết: Chính phủ Lào luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với đối tác Việt Nam trong lĩnh vực an sinh, đồng thời rất quan tâm đến việc cải cách hệ thống pháp lý về BHXH, BHYT nói riêng và an sinh xã hội nói chung.

Trao đổi về các hoạt động truyền thông tại Lễ hội, ông Vũ Nguyên Hiệp, Phó Giám đốc phụ trách công tác truyền thông BHXH tỉnh Thanh Hóa cho biết: Linh hoạt, sáng tạo các hoạt động truyền thông chính sách BHXH, BHYT là quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo BHXH tỉnh. Và, thông qua Lễ hội văn hóa “Hương sắc vùng cao” năm 2023 nhằm đưa chính sách an sinh xã hội về BHXH, BHYT đến gần với Nhân dân; giúp cho người dân, người lao động hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng để người dân chủ động tham gia. Đây cũng là dịp tốt để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, vị thế của ngành đến bạn bè quốc tế.

